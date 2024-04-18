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Австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов в России - РИА Новости, 18.04.2024
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21:28 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/votum-1940912959.html
Австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов в России
Австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов в России - РИА Новости, 18.04.2024
Австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов в России
Депутату австралийского города Порт-Хедленд Эдриану Макрею, в марте выступившему независимым наблюдателем на президентских выборах в России, грозит вотум... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:28
2024-04-18T21:28
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутату австралийского города Порт-Хедленд Эдриану Макрею, в марте выступившему независимым наблюдателем на президентских выборах в России, грозит вотум недоверия из-за его его позитивной оценки российских выборов, сообщает австралийский телеканал ABC. Эдриана Макрея в марте пригласили в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах РФ, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. После этого сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. "Депутату совета Порт-Хедленда Эдриану Макрею предстоит выслушать вотум недоверия на специальном заседании совета в понедельник вечером… Обоснование вотума недоверия состоит в том, чтобы продемонстрировать, что публичные комментарии господина Макрея в отношении выборов в России являются его личными взглядами и не одобрены советом города Порт-Хедленд", - сообщает ABC. На голосовании будет решено, можно ли будет продолжать считать Макрея пригодным для того, чтобы и дальше занимать должность депутата. Телеканал уточнил, что вотум недоверия был радостно встречен со стороны Австралийской федерации украинских организаций. "В понедельник у совета есть возможность отразить настроения сообщества и показать Эдриану Макрею, что его ужасающей пророссийской поддержке нет места в Порт-Хедленде. Мы надеемся, что вотум недоверия будет принят, и что господин Макрей поступит правильно и немедленно уйдет в отставку", - заявил Стефан Романив, глава проукраинской организации, сайт которой приводит заявление в поддержку вотума. В начале апреля Макрей заявил РИА Новости, что после возвращения на родину из России стал получать угрозы, связанные с его позитивной оценкой российских выборов. Политик добавил, что украинское сообщество в Австралии активно вмешивается в дела страны, пытаясь сместить с должностей политиков, позитивно высказывающихся о России. Депутат также допустил, что в его случае власти Австралии действительно могут "поддаться" на давление со стороны проукраинской группы лоббистов. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ.
https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937744268.html
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в мире, россия, австралия, владимир путин
В мире, Россия, Австралия, Владимир Путин
Австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов в России

ABC: в Австралии депутату Макрею грозит вотум недоверия за оценку выборов в РФ

© Фото : Официальный сайт Парламента АвстралииЗдание Парламента Австралии
Здание Парламента Австралии - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Официальный сайт Парламента Австралии
Здание Парламента Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутату австралийского города Порт-Хедленд Эдриану Макрею, в марте выступившему независимым наблюдателем на президентских выборах в России, грозит вотум недоверия из-за его его позитивной оценки российских выборов, сообщает австралийский телеканал ABC.
Эдриана Макрея в марте пригласили в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах РФ, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. После этого сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда.
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"Депутату совета Порт-Хедленда Эдриану Макрею предстоит выслушать вотум недоверия на специальном заседании совета в понедельник вечером… Обоснование вотума недоверия состоит в том, чтобы продемонстрировать, что публичные комментарии господина Макрея в отношении выборов в России являются его личными взглядами и не одобрены советом города Порт-Хедленд", - сообщает ABC. На голосовании будет решено, можно ли будет продолжать считать Макрея пригодным для того, чтобы и дальше занимать должность депутата.
Телеканал уточнил, что вотум недоверия был радостно встречен со стороны Австралийской федерации украинских организаций.
"В понедельник у совета есть возможность отразить настроения сообщества и показать Эдриану Макрею, что его ужасающей пророссийской поддержке нет места в Порт-Хедленде. Мы надеемся, что вотум недоверия будет принят, и что господин Макрей поступит правильно и немедленно уйдет в отставку", - заявил Стефан Романив, глава проукраинской организации, сайт которой приводит заявление в поддержку вотума.
В начале апреля Макрей заявил РИА Новости, что после возвращения на родину из России стал получать угрозы, связанные с его позитивной оценкой российских выборов. Политик добавил, что украинское сообщество в Австралии активно вмешивается в дела страны, пытаясь сместить с должностей политиков, позитивно высказывающихся о России. Депутат также допустил, что в его случае власти Австралии действительно могут "поддаться" на давление со стороны проукраинской группы лоббистов.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ.
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