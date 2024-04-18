https://ria.ru/20240418/votum-1940912959.html

Австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов в России

Австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов в России - РИА Новости, 18.04.2024

Австралийскому депутату грозит вотум недоверия из-за выборов в России

Депутату австралийского города Порт-Хедленд Эдриану Макрею, в марте выступившему независимым наблюдателем на президентских выборах в России, грозит вотум... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T21:28

2024-04-18T21:28

2024-04-18T21:28

в мире

россия

австралия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102224/22/1022242234_44:0:743:393_1920x0_80_0_0_56caeec5bd1faed91dd9a61b7075f6da.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутату австралийского города Порт-Хедленд Эдриану Макрею, в марте выступившему независимым наблюдателем на президентских выборах в России, грозит вотум недоверия из-за его его позитивной оценки российских выборов, сообщает австралийский телеканал ABC. Эдриана Макрея в марте пригласили в Москву в качестве независимого наблюдателя на выборах РФ, которые он публично охарактеризовал как обладающие высоким уровнем прозрачности и свободы. После этого сайт крупнейшего австралийского телеканала ABC выпустил статью, в которой привел жалобы организации, представляющей украинцев в Австралии. В ней утверждается, что независимые комментарии Макрея с положительной оценкой российских выборов "вызвали беспокойство у местного сообщества", а посему якобы являются достаточной причиной, чтобы потребовать немедленной отставки политика с поста депутата Порт-Хедленда. "Депутату совета Порт-Хедленда Эдриану Макрею предстоит выслушать вотум недоверия на специальном заседании совета в понедельник вечером… Обоснование вотума недоверия состоит в том, чтобы продемонстрировать, что публичные комментарии господина Макрея в отношении выборов в России являются его личными взглядами и не одобрены советом города Порт-Хедленд", - сообщает ABC. На голосовании будет решено, можно ли будет продолжать считать Макрея пригодным для того, чтобы и дальше занимать должность депутата. Телеканал уточнил, что вотум недоверия был радостно встречен со стороны Австралийской федерации украинских организаций. "В понедельник у совета есть возможность отразить настроения сообщества и показать Эдриану Макрею, что его ужасающей пророссийской поддержке нет места в Порт-Хедленде. Мы надеемся, что вотум недоверия будет принят, и что господин Макрей поступит правильно и немедленно уйдет в отставку", - заявил Стефан Романив, глава проукраинской организации, сайт которой приводит заявление в поддержку вотума. В начале апреля Макрей заявил РИА Новости, что после возвращения на родину из России стал получать угрозы, связанные с его позитивной оценкой российских выборов. Политик добавил, что украинское сообщество в Австралии активно вмешивается в дела страны, пытаясь сместить с должностей политиков, позитивно высказывающихся о России. Депутат также допустил, что в его случае власти Австралии действительно могут "поддаться" на давление со стороны проукраинской группы лоббистов. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг была в числе политиков, отказавшихся признать свободу и легитимность выборов РФ.

https://ria.ru/20240404/avstraliya-1937744268.html

https://ria.ru/20240321/avstraliya-1934586867.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, австралия, владимир путин