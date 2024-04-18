https://ria.ru/20240418/volodin-1940719353.html
Володин прокомментировал истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии
Володин прокомментировал истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии - РИА Новости, 18.04.2024
Володин прокомментировал истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии
Выступающие против законодательства об иноагентах действуют в интересах других стран, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T09:36
2024-04-18T09:36
2024-04-18T11:36
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Выступающие против законодательства об иноагентах действуют в интересах других стран, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела", — говорится в публикации.Протесты, которые продолжаются в Грузии на фоне принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, Володин назвал "истерикой".Он предположил, что происходящее в Тбилиси может говорить о том, что уже есть решения Вашингтона и Брюсселя по свержению действующей грузинской власти, а принятие закона может сорвать эти планы.Спикер Госдумы напомнил, что, несмотря на давление США и ЕС, аналогичные законы приняли в Венгрии и Киргизии, а сейчас подобная инициатива рассматривается и во Франции.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект — "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламент 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект. Оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html
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вашингтон (штат), грузия, брюссель, вячеслав володин, госдума рф, парламентские выборы в грузии, в мире
Вашингтон (штат), Грузия, Брюссель, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Парламентские выборы в Грузии, В мире
Володин прокомментировал истерику вокруг закона об иноагентах в Грузии
Володин: противники законов об иноагентах действуют в интересах других стран
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости.
Выступающие против законодательства об иноагентах действуют в интересах других стран, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале
.
"Любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела", — говорится в публикации.
Протесты, которые продолжаются в Грузии на фоне принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, Володин назвал "истерикой".
Он предположил, что происходящее в Тбилиси
может говорить о том, что уже есть решения Вашингтона
и Брюсселя
по свержению действующей грузинской власти, а принятие закона может сорвать эти планы.
Спикер Госдумы напомнил, что, несмотря на давление США
и ЕС
, аналогичные законы приняли в Венгрии
и Киргизии
, а сейчас подобная инициатива рассматривается и во Франции
.
Закон об иноагентах в Грузии
Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые полиции пришлось разгонять с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.
Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" вновь внесла на рассмотрение спорный законопроект — "О прозрачности иностранного влияния". Там пояснили, что вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламент 17 апреля принял законопроект в первом чтении 83 голосами.
Инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.
В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект. Оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.