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В Витебске заметили животное, похожее на волка - РИА Новости, 18.04.2024
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16:47 18.04.2024 (обновлено: 16:57 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/volk-1940851416.html
В Витебске заметили животное, похожее на волка
В Витебске заметили животное, похожее на волка - РИА Новости, 18.04.2024
В Витебске заметили животное, похожее на волка
В Витебске разгуливает животное, похожее на волка, улицы патрулируют сотрудники милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки зверя, сообщило... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:47
2024-04-18T16:57
витебск
происшествия
белоруссия
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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Витебске разгуливает животное, похожее на волка, улицы патрулируют сотрудники милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки зверя, сообщило местное сетевое издание "Витьбичи". "Слухи о том, что в районе Бителево и улицы Ленинградской появился волк, стали активно распространяться в различных чатах. Потом поступили и первые сообщения от очевидцев, которые видели опасное животное и даже приближались к нему на расстояние в несколько метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация городского зоопарка категорически заявила, что все животные, в том числе и волки, на месте. "В городе приняты меры повышенной безопасности: организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки животного. Сотрудники по отлову домашних животных госпредприятия "Спецавтобаза Витебска" переведены на круглосуточный режим работы", - подчеркивается в сообщении. В свою очередь Витебский городской исполком просит горожан проявлять бдительность и осторожность: ни в коем случае не приближаться к волку, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить контроль за ними при перемещении по улицам города. В случае обнаружения дикого животного жителей просят незамедлительно сообщить в милицию.
https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html
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витебск, происшествия, белоруссия, мвд белоруссии
Витебск, Происшествия, Белоруссия, МВД Белоруссии
В Витебске заметили животное, похожее на волка

Витебская милиция и егеря ищут гуляющее по городу животное, похожее на волка

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВолк в одном из дворов Витебска. 18 апреля 2024
Волк в одном из дворов Витебска. 18 апреля 2024
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Волк в одном из дворов Витебска. 18 апреля 2024
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Витебске разгуливает животное, похожее на волка, улицы патрулируют сотрудники милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки зверя, сообщило местное сетевое издание "Витьбичи".
"Слухи о том, что в районе Бителево и улицы Ленинградской появился волк, стали активно распространяться в различных чатах. Потом поступили и первые сообщения от очевидцев, которые видели опасное животное и даже приближались к нему на расстояние в несколько метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация городского зоопарка категорически заявила, что все животные, в том числе и волки, на месте.
"В городе приняты меры повышенной безопасности: организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки животного. Сотрудники по отлову домашних животных госпредприятия "Спецавтобаза Витебска" переведены на круглосуточный режим работы", - подчеркивается в сообщении.
В свою очередь Витебский городской исполком просит горожан проявлять бдительность и осторожность: ни в коем случае не приближаться к волку, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить контроль за ними при перемещении по улицам города. В случае обнаружения дикого животного жителей просят незамедлительно сообщить в милицию.
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