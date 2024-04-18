https://ria.ru/20240418/volk-1940851416.html

В Витебске заметили животное, похожее на волка

В Витебске заметили животное, похожее на волка - РИА Новости, 18.04.2024

В Витебске заметили животное, похожее на волка

В Витебске разгуливает животное, похожее на волка, улицы патрулируют сотрудники милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки зверя, сообщило... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:47

2024-04-18T16:47

2024-04-18T16:57

витебск

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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Витебске разгуливает животное, похожее на волка, улицы патрулируют сотрудники милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки зверя, сообщило местное сетевое издание "Витьбичи". "Слухи о том, что в районе Бителево и улицы Ленинградской появился волк, стали активно распространяться в различных чатах. Потом поступили и первые сообщения от очевидцев, которые видели опасное животное и даже приближались к нему на расстояние в несколько метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация городского зоопарка категорически заявила, что все животные, в том числе и волки, на месте. "В городе приняты меры повышенной безопасности: организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки животного. Сотрудники по отлову домашних животных госпредприятия "Спецавтобаза Витебска" переведены на круглосуточный режим работы", - подчеркивается в сообщении. В свою очередь Витебский городской исполком просит горожан проявлять бдительность и осторожность: ни в коем случае не приближаться к волку, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить контроль за ними при перемещении по улицам города. В случае обнаружения дикого животного жителей просят незамедлительно сообщить в милицию.

https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

витебск, происшествия, белоруссия, мвд белоруссии