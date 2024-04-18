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В Витебске заметили животное, похожее на волка
В Витебске заметили животное, похожее на волка - РИА Новости, 18.04.2024
В Витебске заметили животное, похожее на волка
В Витебске разгуливает животное, похожее на волка, улицы патрулируют сотрудники милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки зверя, сообщило... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:47
2024-04-18T16:47
2024-04-18T16:57
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МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Витебске разгуливает животное, похожее на волка, улицы патрулируют сотрудники милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки зверя, сообщило местное сетевое издание "Витьбичи". "Слухи о том, что в районе Бителево и улицы Ленинградской появился волк, стали активно распространяться в различных чатах. Потом поступили и первые сообщения от очевидцев, которые видели опасное животное и даже приближались к нему на расстояние в несколько метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация городского зоопарка категорически заявила, что все животные, в том числе и волки, на месте. "В городе приняты меры повышенной безопасности: организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки животного. Сотрудники по отлову домашних животных госпредприятия "Спецавтобаза Витебска" переведены на круглосуточный режим работы", - подчеркивается в сообщении. В свою очередь Витебский городской исполком просит горожан проявлять бдительность и осторожность: ни в коем случае не приближаться к волку, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить контроль за ними при перемещении по улицам города. В случае обнаружения дикого животного жителей просят незамедлительно сообщить в милицию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витебск, происшествия, белоруссия, мвд белоруссии
Витебск, Происшествия, Белоруссия, МВД Белоруссии
В Витебске заметили животное, похожее на волка
Витебская милиция и егеря ищут гуляющее по городу животное, похожее на волка
МИНСК, 18 апр – РИА Новости. В Витебске разгуливает животное, похожее на волка, улицы патрулируют сотрудники милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки зверя, сообщило местное сетевое издание "Витьбичи".
"Слухи о том, что в районе Бителево и улицы Ленинградской появился волк, стали активно распространяться в различных чатах. Потом поступили и первые сообщения от очевидцев, которые видели опасное животное и даже приближались к нему на расстояние в несколько метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация городского зоопарка категорически заявила, что все животные, в том числе и волки, на месте.
"В городе приняты меры повышенной безопасности: организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря со спецоборудованием для поимки животного. Сотрудники по отлову домашних животных госпредприятия "Спецавтобаза Витебска" переведены на круглосуточный режим работы", - подчеркивается в сообщении.
В свою очередь Витебский городской исполком просит горожан проявлять бдительность и осторожность: ни в коем случае не приближаться к волку, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить контроль за ними при перемещении по улицам города. В случае обнаружения дикого животного жителей просят незамедлительно сообщить в милицию.