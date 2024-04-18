https://ria.ru/20240418/voda-1940766094.html

В Тюменской области сформировали запас воды на 9 дней перед паводком

В Тюменской области сформировали запас воды на 9 дней перед паводком - РИА Новости, 18.04.2024

В Тюменской области сформировали запас воды на 9 дней перед паводком

Запас воды на девять дней сформирован в подверженных угрозе паводка населенных пунктах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:35

2024-04-18T12:35

2024-04-18T12:35

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940319145_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2b8203f809a2b1b64e3db2061229c7a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Запас воды на девять дней сформирован в подверженных угрозе паводка населенных пунктах Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона. "В населенных пунктах Тюменской области, подверженных угрозе паводка, сформирован запас воды на 9 дней. Региональный департамент потребительского рынка и туризма каждые 2 часа проводит мониторинг запасов воды в магазинах", - говорится в сообщении. По данным властей, повышенным спросом пользуется вода в пятилитровых упаковках. Для того, чтобы нивелировать повышенную потребность в питьевой воде, торговые сети перестроили логистику, например, доставляют продукцию ночью, добавили в правительстве. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники.

https://ria.ru/20240416/ishim-1940301490.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, ишим (река), тобол (река), наводнения в россии — 2024