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Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе - РИА Новости, 18.04.2024
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17:43 18.04.2024 (обновлено: 17:57 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/vmeshatelstvo-1940864496.html
Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе
Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе - РИА Новости, 18.04.2024
Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе
Палестина призывает СБ ООН оперативно вмешаться и заставить Израиль прекратить операцию в секторе Газа и покинуть анклав, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:43
2024-04-18T17:57
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 18 апр – РИА Новости. Палестина призывает СБ ООН оперативно вмешаться и заставить Израиль прекратить операцию в секторе Газа и покинуть анклав, заявил на заседании Совета безопасности спецпредставитель палестинского президента Зияд Абу Амр."Мы призываем вас сегодня оперативно вмешаться и принять необходимые меры, чтобы заставить Израиль прекратить свою агрессию и немедленно выйти из сектора Газа, исполнять международное право", - сказал Абу Амр.
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в мире, палестина, оон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, ООН, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе

Палестина призвала СБ ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ООН, 18 апр – РИА Новости. Палестина призывает СБ ООН оперативно вмешаться и заставить Израиль прекратить операцию в секторе Газа и покинуть анклав, заявил на заседании Совета безопасности спецпредставитель палестинского президента Зияд Абу Амр.
«
"Мы призываем вас сегодня оперативно вмешаться и принять необходимые меры, чтобы заставить Израиль прекратить свою агрессию и немедленно выйти из сектора Газа, исполнять международное право", - сказал Абу Амр.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
СМИ: Аббас отверг просьбу отложить голосование о членстве Палестины в ООН
Вчера, 05:55
 
В миреПалестинаООНИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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