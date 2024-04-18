https://ria.ru/20240418/vmeshatelstvo-1940864496.html

Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе

Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе - РИА Новости, 18.04.2024

Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе

Палестина призывает СБ ООН оперативно вмешаться и заставить Израиль прекратить операцию в секторе Газа и покинуть анклав, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:43

2024-04-18T17:43

2024-04-18T17:57

в мире

палестина

оон

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg

ООН, 18 апр – РИА Новости. Палестина призывает СБ ООН оперативно вмешаться и заставить Израиль прекратить операцию в секторе Газа и покинуть анклав, заявил на заседании Совета безопасности спецпредставитель палестинского президента Зияд Абу Амр."Мы призываем вас сегодня оперативно вмешаться и принять необходимые меры, чтобы заставить Израиль прекратить свою агрессию и немедленно выйти из сектора Газа, исполнять международное право", - сказал Абу Амр.

https://ria.ru/20240418/axios-1940703215.html

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, оон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году