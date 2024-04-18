https://ria.ru/20240418/vmeshatelstvo-1940864496.html
Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе
Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе - РИА Новости, 18.04.2024
Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе
Палестина призывает СБ ООН оперативно вмешаться и заставить Израиль прекратить операцию в секторе Газа и покинуть анклав, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:43
2024-04-18T17:43
2024-04-18T17:57
в мире
палестина
оон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
ООН, 18 апр – РИА Новости. Палестина призывает СБ ООН оперативно вмешаться и заставить Израиль прекратить операцию в секторе Газа и покинуть анклав, заявил на заседании Совета безопасности спецпредставитель палестинского президента Зияд Абу Амр."Мы призываем вас сегодня оперативно вмешаться и принять необходимые меры, чтобы заставить Израиль прекратить свою агрессию и немедленно выйти из сектора Газа, исполнять международное право", - сказал Абу Амр.
https://ria.ru/20240418/axios-1940703215.html
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, оон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, ООН, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина призвала ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе
Палестина призвала СБ ООН вмешаться, чтобы Израиль прекратил операцию в Газе