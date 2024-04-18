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Свидетель: украинский агент, подорвавший машину Прозорова, признал вину
Свидетель: украинский агент, подорвавший машину Прозорова, признал вину - РИА Новости, 18.04.2024
Свидетель: украинский агент, подорвавший машину Прозорова, признал вину
Украинский агент, подорвавший в Москве машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, полностью признал вину, сообщил следователь в Замоскворецком суде... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:32
2024-04-18T16:32
2024-04-18T16:39
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинский агент, подорвавший в Москве машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, полностью признал вину, сообщил следователь в Замоскворецком суде столицы. "В ходе допроса Владимир Головченко полностью признал вину", - сказал он. Следователь пояснил, что задержанный - гражданин России и Киргизии, также у него есть ВНЖ Украины. По данным суда, ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом в составе группы лиц и незаконным оборот взрывных устройств. О его задержании ФСБ сообщила 16 апреля. По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado. Она сработала 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Вчера ФСБ сообщила о задержании курьера, который доставил в Москву компоненты бомбы.
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Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова
Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова в Москву.
2024-04-18T16:32
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происшествия, россия, москва, киргизия, василий прозоров, василий малюк, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Киргизия, Василий Прозоров, Василий Малюк, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
Свидетель: украинский агент, подорвавший машину Прозорова, признал вину
Свидетель: подорвавший машину экс-подполковника СБУ Прозорова признал вину