https://ria.ru/20240418/vina-1940846399.html

Свидетель: украинский агент, подорвавший машину Прозорова, признал вину

Свидетель: украинский агент, подорвавший машину Прозорова, признал вину - РИА Новости, 18.04.2024

Свидетель: украинский агент, подорвавший машину Прозорова, признал вину

Украинский агент, подорвавший в Москве машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, полностью признал вину, сообщил следователь в Замоскворецком суде... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:32

2024-04-18T16:32

2024-04-18T16:39

происшествия

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москва

киргизия

василий прозоров

василий малюк

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Украинский агент, подорвавший в Москве машину экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, полностью признал вину, сообщил следователь в Замоскворецком суде столицы. "В ходе допроса Владимир Головченко полностью признал вину", - сказал он. Следователь пояснил, что задержанный - гражданин России и Киргизии, также у него есть ВНЖ Украины. По данным суда, ему вменяется покушение на убийство общеопасным способом в составе группы лиц и незаконным оборот взрывных устройств. О его задержании ФСБ сообщила 16 апреля. По заданию куратора, действовавшего по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка, в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado. Она сработала 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Вчера ФСБ сообщила о задержании курьера, который доставил в Москву компоненты бомбы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова Полное видео ФСБ с задержанным курьером, который привез компоненты взрывчатки для подрыва автомобиля Прозорова в Москву. 2024-04-18T16:32 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, киргизия, василий прозоров, василий малюк, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)