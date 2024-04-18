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Вице-премьер пермского правительства покинул пост после скандала с сыном
Вице-премьер пермского правительства покинул пост после скандала с сыном - РИА Новости, 18.04.2024
Вице-премьер пермского правительства покинул пост после скандала с сыном
Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин покинул пост после скандального высказывания своего сына о Перми в соцсетях. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:36
2024-04-18T18:36
2024-04-18T18:36
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ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин покинул пост после скандального высказывания своего сына о Перми в соцсетях. Ранее в соцсетях сын вице-премьера Илья Демкин опубликовал с острова Бали видео, в котором сначала показал красоты местной природы, а потом обратился к подписчикам: "На хрена мне Пермь?" "Подтверждаем информацию (об увольнении Демкина с госслужбы – ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе краевого правительства. Дополнительных пояснений собеседник не представил. Алексей Демкин чуть больше 2 лет был главой Перми, в июне 2023 года досрочно сложил полномочия и перешел на работу в краевое правительство. Он занял пост вице-премьера с кураторством работы двух региональных министерств — территориального развития и по делам Коми-Пермяцкого автономного округа. Демкин родился в Перми в 1973 году, в 1990 году окончил пермский политех по специальности "Авиадвигатели и энергетические установки". До 2021 года работал на руководящих позициях в строительной компании "ПЗСП", избирался депутатом Пермской городской думы IV, V и VI созывов.
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политика, пермь, пермский край, бали, пермская городская дума
Политика, Пермь, Пермский край, Бали, Пермская городская дума
Вице-премьер пермского правительства покинул пост после скандала с сыном
Вице-премьер пермского правительства покинул пост после скандального видео сына
ПЕРМЬ, 18 апр - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин покинул пост после скандального высказывания своего сына о Перми в соцсетях.
Ранее в соцсетях сын вице-премьера Илья Демкин опубликовал с острова Бали видео, в котором сначала показал красоты местной природы, а потом обратился к подписчикам: "На хрена мне Пермь?"
«
"Подтверждаем информацию (об увольнении Демкина с госслужбы – ред.)", - сказали РИА Новости в пресс-службе краевого правительства. Дополнительных пояснений собеседник не представил.
Алексей Демкин чуть больше 2 лет был главой Перми, в июне 2023 года досрочно сложил полномочия и перешел на работу в краевое правительство. Он занял пост вице-премьера с кураторством работы двух региональных министерств — территориального развития и по делам Коми-Пермяцкого автономного округа.
Демкин родился в Перми в 1973 году, в 1990 году окончил пермский политех по специальности "Авиадвигатели и энергетические установки". До 2021 года работал на руководящих позициях в строительной компании "ПЗСП", избирался депутатом Пермской городской думы IV, V и VI созывов.