https://ria.ru/20240418/verbovka-1940758858.html

Ганчев рассказал о попытках СБУ вербовать чиновников

Ганчев рассказал о попытках СБУ вербовать чиновников - РИА Новости, 18.04.2024

Ганчев рассказал о попытках СБУ вербовать чиновников

Сотрудники службы безопасности Украины пытаются вербовать сотрудников подконтрольной РФ купянской военно-гражданской администрации (ВГА), рассказал РИА Новости... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:05

2024-04-18T12:05

2024-04-18T12:05

специальная военная операция на украине

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харьковская область

виталий ганчев

служба безопасности украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности Украины пытаются вербовать сотрудников подконтрольной РФ купянской военно-гражданской администрации (ВГА), рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Получали и угрозы, пытались некоторых вербовать, люди приходили, говорили о том, что через родственников на них пытаются выходить, призывают вернуться в Харьков. Ну, все наши люди отвечают одно и то же: "Скоро вернемся, ждите. Вот когда вас (украинских войск – ред.) там не станет, скорее всего, тогда мы вернемся и будем уже наводить порядок, восстанавливать жизнедеятельность в своем городе", - рассказал Ганчев. По его словам, сотрудники двуречанского управления ВГА Купянского района "находятся у нас постоянно на территории, рискуя жизнью, здоровьем исполняют свои обязанности". "Условия, конечно, сложные, но, тем не менее, наша задача, еще раз говорю, обеспечить жизнедеятельность, насколько мы можем себе это позволить, каждого населенного пункта, где проживают люди", - добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что эти люди подвергаются не только опасности попасть под удары ВСУ. "Есть определенные случаи неприятные, конечно. Спецслужбы Украины не оставляют попыток и запугать… Ничего в любом случае не получится. Те люди, которые у нас остались в команде, это достаточно стойкие граждане и все равно будут свое дело делать, несмотря ни на что", - заключил Ганчев.

https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, харьковская область, виталий ганчев, служба безопасности украины