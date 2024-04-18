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Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
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18:14 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/uroven-1940873590.html
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) четверга, с утра вырос на 28 сантиметров и достиг 998 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:14
2024-04-18T18:14
тобол (река)
курган
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) четверга, с утра вырос на 28 сантиметров и достиг 998 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 20.00 (18.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 998 сантиметров.
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тобол (река)
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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана с утра вырос на 28 см и достиг 998 см

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкЗатопленная велодорожка вдоль шоссе Тюнина в городе Кургане
Затопленная велодорожка вдоль шоссе Тюнина в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Затопленная велодорожка вдоль шоссе Тюнина в городе Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 20.00 (18.00 мск) четверга, с утра вырос на 28 сантиметров и достиг 998 сантиметров, сообщает горадминистрация.
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 20.00 (18.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 998 сантиметров.
Подтопленный дом в СНТ Курганжилстрой в городе Кургане - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
МЧС прогнозирует подъем воды в реке Тобол у Кургана в ближайшие 1-2 дня
Вчера, 07:49
 
Тобол (река)КурганКурганская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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