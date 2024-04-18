https://ria.ru/20240418/uroven-1940803205.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана не вырос за последние два часа

Уровень воды в реке Тобол у Кургана не вырос за последние два часа - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана не вырос за последние два часа

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) четверга, не вырос по сравнению с 14.00 (12.00 мск) и остался равен 977 сантиметрам,... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:19

2024-04-18T14:19

2024-04-18T14:19

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 16.00 (14.00 мск) четверга, не вырос по сравнению с 14.00 (12.00 мск) и остался равен 977 сантиметрам, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга - до 970 сантиметров. На 14.00 (12.00 мск) четверга он составлял 977 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 16.00 (14.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 977 сантиметров.

https://ria.ru/20240418/kurgan-1940713648.html

тобол (река)

курган

курганская область

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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024