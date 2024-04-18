https://ria.ru/20240418/ukraina-1940915971.html

"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС

"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС - РИА Новости, 18.04.2024

"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС

Киевские чиновники напрасно пиарились на том, что украинские энергетические объекты "пережили зиму", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T21:55

2024-04-18T21:55

2024-04-18T21:55

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киевские чиновники напрасно пиарились на том, что украинские энергетические объекты "пережили зиму", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет", — возмутился эксперт.По его словам, сложная ситуация с противовоздушной обороной Украины сложилась в значительной мере из-за того, что руководство страны уделяло мало внимания этому вопросу в последние несколько лет.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. ВКС и артиллерия работают по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20240418/vsu-1940875326.html

https://ria.ru/20240418/estoniya-1940839339.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии