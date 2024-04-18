Рейтинг@Mail.ru
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940915971.html
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС - РИА Новости, 18.04.2024
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС
Киевские чиновники напрасно пиарились на том, что украинские энергетические объекты "пережили зиму", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:55
2024-04-18T21:55
в мире
украина
россия
киев
сергей кривонос
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:58:800:508_1920x0_80_0_0_94e00e490f1d8991d213694214e0add1.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киевские чиновники напрасно пиарились на том, что украинские энергетические объекты "пережили зиму", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой"."Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет", — возмутился эксперт.По его словам, сложная ситуация с противовоздушной обороной Украины сложилась в значительной мере из-за того, что руководство страны уделяло мало внимания этому вопросу в последние несколько лет.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. ВКС и артиллерия работают по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
https://ria.ru/20240418/vsu-1940875326.html
https://ria.ru/20240418/estoniya-1940839339.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_66669165b89b5ee369df9cb7ac3ab4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, сергей кривонос, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
"Кто тянул вас за язык?" Генерал ВСУ обрушился на Киев после ударов ВКС

Генерал ВСУ Кривонос раскритиковал киевских чиновников после ударов ВКС РФ

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киевские чиновники напрасно пиарились на том, что украинские энергетические объекты "пережили зиму", заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Прямой".
"Давайте вспомним, как у нас в феврале месяце этого года определенные представители нашей политической элиты пиарились и рассказывали радостно, что мы пережили зиму и все объекты целы и неприкосновенны. Кто тянул их за язык? Ну, вот честно. У них язык впереди ума просто аж мчится, а ума никакого вообще нет", — возмутился эксперт.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Гибнут все". В США сообщили о внезапном отступлении ВСУ
Вчера, 18:22
По его словам, сложная ситуация с противовоздушной обороной Украины сложилась в значительной мере из-за того, что руководство страны уделяло мало внимания этому вопросу в последние несколько лет.
Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. ВКС и артиллерия работают по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Разнесем". Командующий ВС Эстонии произнес воинственную речь о России
Вчера, 16:05
 
В миреУкраинаРоссияКиевСергей КривоносВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала