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Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 18.04.2024 (обновлено: 21:45 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940910271.html
Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ
Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ
Киев пренебрегает рекомендациями Вашингтона прекратить обстрелы российской инфраструктуры, пишет журнал Economist. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:06
2024-04-18T21:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
денис мантуров
николай шульгинов
валентина матвиенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев пренебрегает рекомендациями Вашингтона прекратить обстрелы российской инфраструктуры, пишет журнал Economist. "Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. &lt;...&gt; Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — говорится в публикации.Как отметил журнал со ссылкой на офицера разведки, который представился как Детектив, указаний о прекращении таких ударов не поступало. Тем не менее за последнюю неделю Киев перестал обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы. При этом, по данным журнала, новые беспилотники ВСУ могут летать на расстояния более трех тысяч километров и способны достичь регионов Сибири. Украинские дроны с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них — заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, поврежденное при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточно для этого компетенций. Министр энергетики Николай Шульгинов тогда же сообщал, что полное восстановление заводов, как ожидается, завершится в апреле-мае. В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что эти атаки нацелены на жителей страны.
https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937291432.html
https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html
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россия, украина, сша, денис мантуров, николай шульгинов, валентина матвиенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Денис Мантуров, Николай Шульгинов, Валентина Матвиенко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ

Economist: Киев игнорирует советы США прекратить удары по инфраструктуре России

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев пренебрегает рекомендациями Вашингтона прекратить обстрелы российской инфраструктуры, пишет журнал Economist.
«
"Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. <...> Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — говорится в публикации.
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Запад помогает Киеву готовить атаки на российские объекты, сообщает CNN
2 апреля, 11:21
Как отметил журнал со ссылкой на офицера разведки, который представился как Детектив, указаний о прекращении таких ударов не поступало. Тем не менее за последнюю неделю Киев перестал обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы.
При этом, по данным журнала, новые беспилотники ВСУ могут летать на расстояния более трех тысяч километров и способны достичь регионов Сибири.
Украинские дроны с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них — заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, поврежденное при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточно для этого компетенций. Министр энергетики Николай Шульгинов тогда же сообщал, что полное восстановление заводов, как ожидается, завершится в апреле-мае.
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
США испугались роста цен на нефть из-за атак ВСУ на Россию, пишут СМИ
22 марта, 08:46
В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что эти атаки нацелены на жителей страны.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Киеве подтвердили призывы Белого дома не бить по российским НПЗ
22 марта, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДенис МантуровНиколай ШульгиновВалентина МатвиенкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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