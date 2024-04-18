https://ria.ru/20240418/ukraina-1940910271.html

Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ

Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 18.04.2024

Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ

Киев пренебрегает рекомендациями Вашингтона прекратить обстрелы российской инфраструктуры, пишет журнал Economist. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T21:06

2024-04-18T21:06

2024-04-18T21:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

денис мантуров

николай шульгинов

валентина матвиенко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев пренебрегает рекомендациями Вашингтона прекратить обстрелы российской инфраструктуры, пишет журнал Economist. "Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. <...> Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — говорится в публикации.Как отметил журнал со ссылкой на офицера разведки, который представился как Детектив, указаний о прекращении таких ударов не поступало. Тем не менее за последнюю неделю Киев перестал обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы. При этом, по данным журнала, новые беспилотники ВСУ могут летать на расстояния более трех тысяч километров и способны достичь регионов Сибири. Украинские дроны с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них — заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, поврежденное при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточно для этого компетенций. Министр энергетики Николай Шульгинов тогда же сообщал, что полное восстановление заводов, как ожидается, завершится в апреле-мае. В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России. Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что эти атаки нацелены на жителей страны.

https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937291432.html

https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934942619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, денис мантуров, николай шульгинов, валентина матвиенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, вооруженные силы украины