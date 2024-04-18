Украина игнорирует советы американцев остановить удары по России, пишут СМИ
Economist: Киев игнорирует советы США прекратить удары по инфраструктуре России
© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киев пренебрегает рекомендациями Вашингтона прекратить обстрелы российской инфраструктуры, пишет журнал Economist.
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"Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов. <...> Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары", — говорится в публикации.
Как отметил журнал со ссылкой на офицера разведки, который представился как Детектив, указаний о прекращении таких ударов не поступало. Тем не менее за последнюю неделю Киев перестал обстреливать российские нефтеперерабатывающие заводы.
При этом, по данным журнала, новые беспилотники ВСУ могут летать на расстояния более трех тысяч километров и способны достичь регионов Сибири.
Украинские дроны с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них — заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в начале апреля заявлял, что все оборудование на НПЗ, поврежденное при атаках дронов, ремонтируется, у России достаточно для этого компетенций. Министр энергетики Николай Шульгинов тогда же сообщал, что полное восстановление заводов, как ожидается, завершится в апреле-мае.
В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское "террористическое государство ничем не гнушается", беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.
Впоследствии глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России, а премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что эти атаки нацелены на жителей страны.