https://ria.ru/20240418/ukraina-1940823204.html

Угроза Киеву. Зеленскому сообщили тревожные новости о России

Угроза Киеву. Зеленскому сообщили тревожные новости о России - РИА Новости, 18.04.2024

Угроза Киеву. Зеленскому сообщили тревожные новости о России

Киеву может угрожать военная опасность, если США не возобновят помощь Украине, заявила американский политик, бывший заместитель министра обороны США Мишель... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:23

2024-04-18T15:23

2024-04-18T18:57

в мире

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киев

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джо байден

сергей лавров

нато

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киеву может угрожать военная опасность, если США не возобновят помощь Украине, заявила американский политик, бывший заместитель министра обороны США Мишель Флурнуа. Ее цитирует Hill."Люди говорят об этом (фронте. — Прим. ред.) как о замороженной линии, но она не заморожена. <…> Если они (украинцы) не получат помощь в ближайшее время, Россия, скорее всего, возьмет под контроль дополнительную территорию и может даже дойти до того, что она снова станет угрожать столице (Киеву)", — спрогнозировала Флурнуа.Палата представителей США после длительных проволочек планирует на этой неделе проголосовать за выделение военной помощи союзникам (Украине и Израилю), но остается неясным, насколько республиканские инициативы устроят демократов и Белый дом, которые выступают за утверждение собственного законопроекта на 95 миллиардов долларов.В Белом доме ранее заявили, что предпочитают, чтобы конгрессмены проголосовали за уже утвержденный сенатом пакетный законопроект, однако будут готовы изучить обособленные инициативы республиканцев после того, как их одобрит палата представителей.Президент США Джо Байден считает, что помощь Украине необходима, чтобы не допустить беспрецедентного приближения российских сил к американским союзникам по Североатлантическому альянсу, якобы чреватого, по его словам, прямым конфликтом с участием Штатов.Россия считает поставки вооружений Украине препятствием для урегулирования конфликта. Такая политика Вашингтона и Брюсселя напрямую вовлекает государства НАТО в военные действия и является "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?

https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html

https://ria.ru/20240417/rossiya-1940675630.html

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в мире, украина, киев, россия, джо байден, сергей лавров, нато, воздушно-космические силы россии