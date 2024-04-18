Рейтинг@Mail.ru
Угроза Киеву. Зеленскому сообщили тревожные новости о России - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 18.04.2024 (обновлено: 18:57 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940823204.html
Угроза Киеву. Зеленскому сообщили тревожные новости о России
Угроза Киеву. Зеленскому сообщили тревожные новости о России - РИА Новости, 18.04.2024
Угроза Киеву. Зеленскому сообщили тревожные новости о России
Киеву может угрожать военная опасность, если США не возобновят помощь Украине, заявила американский политик, бывший заместитель министра обороны США Мишель... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T15:23
2024-04-18T18:57
в мире
украина
киев
россия
джо байден
сергей лавров
нато
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киеву может угрожать военная опасность, если США не возобновят помощь Украине, заявила американский политик, бывший заместитель министра обороны США Мишель Флурнуа. Ее цитирует Hill."Люди говорят об этом (фронте. — Прим. ред.) как о замороженной линии, но она не заморожена. &lt;…&gt; Если они (украинцы) не получат помощь в ближайшее время, Россия, скорее всего, возьмет под контроль дополнительную территорию и может даже дойти до того, что она снова станет угрожать столице (Киеву)", — спрогнозировала Флурнуа.Палата представителей США после длительных проволочек планирует на этой неделе проголосовать за выделение военной помощи союзникам (Украине и Израилю), но остается неясным, насколько республиканские инициативы устроят демократов и Белый дом, которые выступают за утверждение собственного законопроекта на 95 миллиардов долларов.В Белом доме ранее заявили, что предпочитают, чтобы конгрессмены проголосовали за уже утвержденный сенатом пакетный законопроект, однако будут готовы изучить обособленные инициативы республиканцев после того, как их одобрит палата представителей.Президент США Джо Байден считает, что помощь Украине необходима, чтобы не допустить беспрецедентного приближения российских сил к американским союзникам по Североатлантическому альянсу, якобы чреватого, по его словам, прямым конфликтом с участием Штатов.Россия считает поставки вооружений Украине препятствием для урегулирования конфликта. Такая политика Вашингтона и Брюсселя напрямую вовлекает государства НАТО в военные действия и является "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС.Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?
https://ria.ru/20240417/vsu-1940593918.html
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940625382.html
https://ria.ru/20240417/rossiya-1940675630.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af481cb7d40e3007f88d43a6b9036562.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, джо байден, сергей лавров, нато, воздушно-космические силы россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Воздушно-космические силы России
Угроза Киеву. Зеленскому сообщили тревожные новости о России

Американский политик Флурнуа: РФ может взять Киев, если США не помогут Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Киеву может угрожать военная опасность, если США не возобновят помощь Украине, заявила американский политик, бывший заместитель министра обороны США Мишель Флурнуа. Ее цитирует Hill.
"Люди говорят об этом (фронте. — Прим. ред.) как о замороженной линии, но она не заморожена. <…> Если они (украинцы) не получат помощь в ближайшее время, Россия, скорее всего, возьмет под контроль дополнительную территорию и может даже дойти до того, что она снова станет угрожать столице (Киеву)", — спрогнозировала Флурнуа.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Спешно перебрасывают. На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ в Часовом Яре
17 апреля, 15:24
Палата представителей США после длительных проволочек планирует на этой неделе проголосовать за выделение военной помощи союзникам (Украине и Израилю), но остается неясным, насколько республиканские инициативы устроят демократов и Белый дом, которые выступают за утверждение собственного законопроекта на 95 миллиардов долларов.
В Белом доме ранее заявили, что предпочитают, чтобы конгрессмены проголосовали за уже утвержденный сенатом пакетный законопроект, однако будут готовы изучить обособленные инициативы республиканцев после того, как их одобрит палата представителей.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Быстрее, чем мы думали". В США раскрыли, что скоро случится с Украиной
17 апреля, 17:19
Президент США Джо Байден считает, что помощь Украине необходима, чтобы не допустить беспрецедентного приближения российских сил к американским союзникам по Североатлантическому альянсу, якобы чреватого, по его словам, прямым конфликтом с участием Штатов.
Россия считает поставки вооружений Украине препятствием для урегулирования конфликта. Такая политика Вашингтона и Брюсселя напрямую вовлекает государства НАТО в военные действия и является "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС.
Читайте в Дзен: "Это воровство": России поставили условие для возврата замороженных активов. Чем ответит Москва?
"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России. Чем Москва ошарашила Вашингтон?
Москва - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Уже началось". В США сделали неожиданное заявление о России
17 апреля, 22:11
 
В миреУкраинаКиевРоссияДжо БайденСергей ЛавровНАТОВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала