https://ria.ru/20240418/ukraina-1940743975.html

Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии

Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии - РИА Новости, 18.04.2024

Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:17

2024-04-18T11:17

2024-04-18T11:17

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КАПРИ (Италия), 18 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта план Владимира Зеленского, который в Москве не раз характеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум. "Единственный план в работе - это план Зеленского, другого нет. В начале было много планов: китайский, бразильский, латиноамериканский, африканский. Все они исчезли. Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, - это план Зеленского", - заявил он, отвечая на вопрос о конференции в Швейцарии, в которой Россия не примет участия. Выступая перед началом встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри, Боррель заявил журналистам, что "международное сообщество должно показать, каким оно видит конец" конфликта на Украине. При этом он добавил, что "позднее" должно будет пройти "обсуждение с Россией", которую глава дипломатии ЕС в очередной раз назвал "агрессором". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240413/plan-1939846424.html

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Кирилл Волков

в мире, швейцария, россия, украина, жозеп боррель, владимир зеленский, евросоюз