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Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940743975.html
Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии
Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии - РИА Новости, 18.04.2024
Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:17
2024-04-18T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
россия
украина
жозеп боррель
владимир зеленский
евросоюз
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КАПРИ (Италия), 18 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта план Владимира Зеленского, который в Москве не раз характеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум. "Единственный план в работе - это план Зеленского, другого нет. В начале было много планов: китайский, бразильский, латиноамериканский, африканский. Все они исчезли. Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, - это план Зеленского", - заявил он, отвечая на вопрос о конференции в Швейцарии, в которой Россия не примет участия. Выступая перед началом встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри, Боррель заявил журналистам, что "международное сообщество должно показать, каким оно видит конец" конфликта на Украине. При этом он добавил, что "позднее" должно будет пройти "обсуждение с Россией", которую глава дипломатии ЕС в очередной раз назвал "агрессором". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
https://ria.ru/20240413/plan-1939846424.html
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в мире, швейцария, россия, украина, жозеп боррель, владимир зеленский, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский, Евросоюз
Боррель призвал придерживаться плана Зеленского на саммите в Швейцарии

Боррель назвал план Зеленского единственным путем урегулирования на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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КАПРИ (Италия), 18 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта план Владимира Зеленского, который в Москве не раз характеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум.
"Единственный план в работе - это план Зеленского, другого нет. В начале было много планов: китайский, бразильский, латиноамериканский, африканский. Все они исчезли. Единственный, который сохраняется и обсуждается на международном уровне, - это план Зеленского", - заявил он, отвечая на вопрос о конференции в Швейцарии, в которой Россия не примет участия.
Изображение сгенерировано ИИ
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15 апреля, 08:00
Выступая перед началом встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри, Боррель заявил журналистам, что "международное сообщество должно показать, каким оно видит конец" конфликта на Украине. При этом он добавил, что "позднее" должно будет пройти "обсуждение с Россией", которую глава дипломатии ЕС в очередной раз назвал "агрессором".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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13 апреля, 20:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияРоссияУкраинаЖозеп БоррельВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
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