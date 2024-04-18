Рейтинг@Mail.ru
На Украине могут мобилизовать тысячи осужденных, заявили в Раде - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 18.04.2024 (обновлено: 09:08 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940713191.html
На Украине могут мобилизовать тысячи осужденных, заявили в Раде
На Украине могут мобилизовать тысячи осужденных, заявили в Раде - РИА Новости, 18.04.2024
На Украине могут мобилизовать тысячи осужденных, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в интервью украинскому радио "Новое время", что на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T08:52
2024-04-18T09:08
в мире
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
новые времена
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef43aa765e2fb57af185fa87c15e5e77.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в интервью украинскому радио "Новое время", что на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 10 апреля сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления. "Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительными, мы можем надеяться не больше, чем до 10 тысяч военнообязанных (из числа осужденных – ред.). При наших потребностях в мобилизации - это ничто", - сказал Костенко. Как именно будет происходить процесс мобилизации такой категории граждан, он пока не знает. При этом отметил, что такой опыт у Украины есть – в начале конфликта освобождали осужденных, участвовавших в боевых действиях. Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940650966.html
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892167846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46c61c14137ca0d226b0f55f59d3dd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, новые времена
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Новые времена, Специальная военная операция на Украине
На Украине могут мобилизовать тысячи осужденных, заявили в Раде

Депутат Рады Костенко: на Украине могут мобилизовать до десяти тысяч осужденных

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в интервью украинскому радио "Новое время", что на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 10 апреля сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления.
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию
17 апреля, 19:37
"Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительными, мы можем надеяться не больше, чем до 10 тысяч военнообязанных (из числа осужденных – ред.). При наших потребностях в мобилизации - это ничто", - сказал Костенко.
Как именно будет происходить процесс мобилизации такой категории граждан, он пока не знает. При этом отметил, что такой опыт у Украины есть – в начале конфликта освобождали осужденных, участвовавших в боевых действиях.
Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ
Скупить на корню: плен за деньги в разы ускорит поражение ВСУ
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныНовые времена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала