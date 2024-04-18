https://ria.ru/20240418/ukraina-1940713191.html

На Украине могут мобилизовать тысячи осужденных, заявили в Раде

На Украине могут мобилизовать тысячи осужденных, заявили в Раде - РИА Новости, 18.04.2024

На Украине могут мобилизовать тысячи осужденных, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в интервью украинскому радио "Новое время", что на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:52

2024-04-18T08:52

2024-04-18T09:08

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Роман Костенко заявил в интервью украинскому радио "Новое время", что на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 10 апреля сообщил, что парламент Украины поддержал в первом чтении мобилизацию осужденных за нетяжкие преступления. "Я не скажу, что у нас сразу будут сотни тысяч солдат, которые будут освобождены. По отдельным цифрам приблизительными, мы можем надеяться не больше, чем до 10 тысяч военнообязанных (из числа осужденных – ред.). При наших потребностях в мобилизации - это ничто", - сказал Костенко. Как именно будет происходить процесс мобилизации такой категории граждан, он пока не знает. При этом отметил, что такой опыт у Украины есть – в начале конфликта освобождали осужденных, участвовавших в боевых действиях. Как заявляла 18 января замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая, минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240417/ukraina-1940650966.html

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины, вооруженные силы украины, новые времена