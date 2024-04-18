https://ria.ru/20240418/ukraina-1940706489.html

Эксперт оценил потенциал Франции для интенсивных боевых действий на Украине

Эксперт оценил потенциал Франции для интенсивных боевых действий на Украине - РИА Новости, 18.04.2024

Эксперт оценил потенциал Франции для интенсивных боевых действий на Украине

Франция, несмотря на воинственные заявления президента Эммануэля Макрона, не обладает достаточным потенциалом для участия в интенсивных боевых действиях на... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:06

2024-04-18T07:06

2024-04-18T07:58

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франция

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Франция, несмотря на воинственные заявления президента Эммануэля Макрона, не обладает достаточным потенциалом для участия в интенсивных боевых действиях на Украине, даже боеприпасов ей может хватить всего на 2-3 дня, заявил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. Макрон ранее заявил о возможности отправки войск на Украину, также сказав, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. "Военный потенциал Франции недостаточен для ведения высокоинтенсивной войны на Украине. Кроме того, то, что происходит на Украине, на самом деле является результатом тотального провала НАТО и Запада в целом. Французская армия сокращена до минимума. У нас есть максимум на два-три дня боеприпасов в условиях войны с высокой интенсивностью", - сказал де Латтр. По его мнению, именно поэтому Макрон никогда не рискнет направлять регулярные части на Украину. "С другой стороны, президент Франции может использовать на Украине подразделения сил специального назначения. Это уже было, в частности на украинско-молдавско-румынской границе, в целях попытки обезопасить порты Одессы, для поставок необходимого вооружения морем", - отметил эксперт. Еще одна причина, по которой Франция не желает вступать в полномасштабную войну, - потенциальная антиреклама французского оружия на мировом рынке в случае уничтожения в боях. "Если отправить современное вооружение, такое как французские танки Leclerc или истребители Rafale, они будут уничтожены российским оружием, точно так же, как уничтожаются регулярно немецкие танки Leopard и американские танки Abrams", - сказал де Латтр. По его словам, единственная надежда Макрона – участие в конфликте сил НАТО. "Вот только мы уже знаем, что часть Евросоюза за ним не последует. Американцы заявили, что не будут следовать за ним", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html

https://ria.ru/20240304/makron-1930962605.html

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в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, нато, rafale