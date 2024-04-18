Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил потенциал Франции для интенсивных боевых действий на Украине - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:06 18.04.2024 (обновлено: 07:58 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940706489.html
Эксперт оценил потенциал Франции для интенсивных боевых действий на Украине
Эксперт оценил потенциал Франции для интенсивных боевых действий на Украине - РИА Новости, 18.04.2024
Эксперт оценил потенциал Франции для интенсивных боевых действий на Украине
Франция, несмотря на воинственные заявления президента Эммануэля Макрона, не обладает достаточным потенциалом для участия в интенсивных боевых действиях на... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T07:06
2024-04-18T07:58
в мире
франция
украина
киев
эммануэль макрон
нато
rafale
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_250:174:2718:1562_1920x0_80_0_0_2ea92cab76531bcb899f6830a5050650.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Франция, несмотря на воинственные заявления президента Эммануэля Макрона, не обладает достаточным потенциалом для участия в интенсивных боевых действиях на Украине, даже боеприпасов ей может хватить всего на 2-3 дня, заявил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр. Макрон ранее заявил о возможности отправки войск на Украину, также сказав, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. "Военный потенциал Франции недостаточен для ведения высокоинтенсивной войны на Украине. Кроме того, то, что происходит на Украине, на самом деле является результатом тотального провала НАТО и Запада в целом. Французская армия сокращена до минимума. У нас есть максимум на два-три дня боеприпасов в условиях войны с высокой интенсивностью", - сказал де Латтр. По его мнению, именно поэтому Макрон никогда не рискнет направлять регулярные части на Украину. "С другой стороны, президент Франции может использовать на Украине подразделения сил специального назначения. Это уже было, в частности на украинско-молдавско-румынской границе, в целях попытки обезопасить порты Одессы, для поставок необходимого вооружения морем", - отметил эксперт. Еще одна причина, по которой Франция не желает вступать в полномасштабную войну, - потенциальная антиреклама французского оружия на мировом рынке в случае уничтожения в боях. "Если отправить современное вооружение, такое как французские танки Leclerc или истребители Rafale, они будут уничтожены российским оружием, точно так же, как уничтожаются регулярно немецкие танки Leopard и американские танки Abrams", - сказал де Латтр. По его словам, единственная надежда Макрона – участие в конфликте сил НАТО. "Вот только мы уже знаем, что часть Евросоюза за ним не последует. Американцы заявили, что не будут следовать за ним", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929779072.html
https://ria.ru/20240304/makron-1930962605.html
франция
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929934040_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_8887777446baee5fcca75f2b0dc1bccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, киев, эммануэль макрон, нато, rafale
В мире, Франция, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, НАТО, Rafale, Специальная военная операция на Украине
Эксперт оценил потенциал Франции для интенсивных боевых действий на Украине

Экс-пилот де Латтр: Франция не способна на интенсивную войну на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Франция, несмотря на воинственные заявления президента Эммануэля Макрона, не обладает достаточным потенциалом для участия в интенсивных боевых действиях на Украине, даже боеприпасов ей может хватить всего на 2-3 дня, заявил РИА Новости французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.
Макрон ранее заявил о возможности отправки войск на Украину, также сказав, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Макрон допустил проведение операций против России
17 марта, 01:53
"Военный потенциал Франции недостаточен для ведения высокоинтенсивной войны на Украине. Кроме того, то, что происходит на Украине, на самом деле является результатом тотального провала НАТО и Запада в целом. Французская армия сокращена до минимума. У нас есть максимум на два-три дня боеприпасов в условиях войны с высокой интенсивностью", - сказал де Латтр.
По его мнению, именно поэтому Макрон никогда не рискнет направлять регулярные части на Украину.
"С другой стороны, президент Франции может использовать на Украине подразделения сил специального назначения. Это уже было, в частности на украинско-молдавско-румынской границе, в целях попытки обезопасить порты Одессы, для поставок необходимого вооружения морем", - отметил эксперт.
Еще одна причина, по которой Франция не желает вступать в полномасштабную войну, - потенциальная антиреклама французского оружия на мировом рынке в случае уничтожения в боях.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Два дня. Во Франции обратились к России после заявления Макрона
27 февраля, 14:24
"Если отправить современное вооружение, такое как французские танки Leclerc или истребители Rafale, они будут уничтожены российским оружием, точно так же, как уничтожаются регулярно немецкие танки Leopard и американские танки Abrams", - сказал де Латтр.
По его словам, единственная надежда Макрона – участие в конфликте сил НАТО.
"Вот только мы уже знаем, что часть Евросоюза за ним не последует. Американцы заявили, что не будут следовать за ним", - заявил собеседник агентства.
Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
СМИ рассказали о реакции союзников на предложение Макрона по Украине
4 марта, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаКиевЭммануэль МакронНАТОRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала