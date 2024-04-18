https://ria.ru/20240418/ukraina-1940696215.html

Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением

Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением - РИА Новости, 18.04.2024

Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением

В четверг Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания, написал в Facebook* гендиректор компании Yasno, входящей в РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T02:58

2024-04-18T02:58

2024-04-18T03:00

в мире

украина

россия

герман галущенко

дтэк

укрэнерго

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938423248_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c4fbe18b03760a35f8709d083f6ce420.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В четверг Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания, написал в Facebook* гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко."Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра (в четверг. — ред.) нам всем может не хватить генерации + импорта", — предупредил Коваленко.Он предложил населению и бизнесу Украины экономно использовать электричество вечером в четверг во избежание введения ограничений, назвав это "небольшим тестом" командной работы.Накануне с аналогичным призывом выступила украинская энергетическая компания "Укрэнерго".Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до семи гигаватт.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240417/elektrosnabzhenie-1940671313.html

https://ria.ru/20240416/elektrichestvo-1940387236.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, герман галущенко, дтэк, укрэнерго, дмитрий песков