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Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением - РИА Новости, 18.04.2024
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02:58 18.04.2024 (обновлено: 03:00 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ukraina-1940696215.html
Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением
Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением - РИА Новости, 18.04.2024
Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением
В четверг Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания, написал в Facebook* гендиректор компании Yasno, входящей в РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:58
2024-04-18T03:00
в мире
украина
россия
герман галущенко
дтэк
укрэнерго
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В четверг Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания, написал в Facebook* гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко."Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра (в четверг. — ред.) нам всем может не хватить генерации + импорта", — предупредил Коваленко.Он предложил населению и бизнесу Украины экономно использовать электричество вечером в четверг во избежание введения ограничений, назвав это "небольшим тестом" командной работы.Накануне с аналогичным призывом выступила украинская энергетическая компания "Укрэнерго".Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до семи гигаватт.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240417/elektrosnabzhenie-1940671313.html
https://ria.ru/20240416/elektrichestvo-1940387236.html
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5
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в мире, украина, россия, герман галущенко, дтэк, укрэнерго, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Герман Галущенко, ДТЭК, Укрэнерго, Дмитрий Песков
Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением

Гендиректор Yasno: в четверг Украине может не хватить электрогенерации

© iStock.com / Sergii PetrukКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / Sergii Petruk
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В четверг Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания, написал в Facebook* гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.
"Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра (в четверг. — ред.) нам всем может не хватить генерации + импорта", — предупредил Коваленко.
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На Украине допустили ограничение электроснабжения промышленных потребителей
Вчера, 21:38
Он предложил населению и бизнесу Украины экономно использовать электричество вечером в четверг во избежание введения ограничений, назвав это "небольшим тестом" командной работы.
Накануне с аналогичным призывом выступила украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до семи гигаватт.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаРоссияГерман ГалущенкоДТЭКУкрэнергоДмитрий Песков
 
 
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