https://ria.ru/20240418/ukraina-1940696215.html
Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением
Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением - РИА Новости, 18.04.2024
Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением
В четверг Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания, написал в Facebook* гендиректор компании Yasno, входящей в РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T02:58
2024-04-18T02:58
2024-04-18T03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. В четверг Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания, написал в Facebook* гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко."Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра (в четверг. — ред.) нам всем может не хватить генерации + импорта", — предупредил Коваленко.Он предложил населению и бизнесу Украины экономно использовать электричество вечером в четверг во избежание введения ограничений, назвав это "небольшим тестом" командной работы.Накануне с аналогичным призывом выступила украинская энергетическая компания "Укрэнерго".Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем составляет до семи гигаватт.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240417/elektrosnabzhenie-1940671313.html
https://ria.ru/20240416/elektrichestvo-1940387236.html
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в мире, украина, россия, герман галущенко, дтэк, укрэнерго, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Герман Галущенко, ДТЭК, Укрэнерго, Дмитрий Песков
Уже сегодня. К украинцам обратились со срочным предупреждением
Гендиректор Yasno: в четверг Украине может не хватить электрогенерации