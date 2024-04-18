https://ria.ru/20240418/uchastniki-1940794122.html

Более 100 тысяч человек привлечено в Мордовии в сферу МСП по нацпроекту

Более 100 тысяч человек привлечено в Мордовии в сферу МСП по нацпроекту - РИА Новости, 18.04.2024

Более 100 тысяч человек привлечено в Мордовии в сферу МСП по нацпроекту

По итогам прошлого года в сфере МСП в Мордовии преодолена планка в 100 тысяч человек, этому способствует национальный проект "Малое и среднее... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:50

2024-04-18T13:50

2024-04-18T14:37

твой бизнес

саранск

республика мордовия

поддержка бизнеса

бизнес

твой бизнес – новости

нацпроекты

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года в сфере МСП в Мордовии преодолена планка в 100 тысяч человек, этому способствует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства республики. "Сейчас в сфере МСП задействовано уже более 105 тысяч человек, а количество субъектов к концу 2023 года достигло почти 24 тысячи. Значительно выросло и число самозанятых – это более 22 тысяч человек", - сказал исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Иван Горин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что кроме финансовой поддержки, самозанятые и индивидуальные предприниматели активно пользуются возможностью изготовления рекламной продукции, получают помощь в продвижении товаров на маркетплейсах, участвуют в различных конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах и выставках. Горин отметил, что большой популярностью пользуются и традиционные ярмарки самозанятых, где мордовские умельцы в торговых центрах Саранска могут безвозмездно выставлять продукцию, сделанную собственными руками.

https://ria.ru/20240416/brend-1940405347.html

саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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