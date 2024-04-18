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Более 100 тысяч человек привлечено в Мордовии в сферу МСП по нацпроекту - РИА Новости, 18.04.2024
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13:50 18.04.2024 (обновлено: 14:37 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/uchastniki-1940794122.html
Более 100 тысяч человек привлечено в Мордовии в сферу МСП по нацпроекту
Более 100 тысяч человек привлечено в Мордовии в сферу МСП по нацпроекту - РИА Новости, 18.04.2024
Более 100 тысяч человек привлечено в Мордовии в сферу МСП по нацпроекту
По итогам прошлого года в сфере МСП в Мордовии преодолена планка в 100 тысяч человек, этому способствует национальный проект "Малое и среднее... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:50
2024-04-18T14:37
твой бизнес
саранск
республика мордовия
поддержка бизнеса
бизнес
твой бизнес – новости
нацпроекты
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года в сфере МСП в Мордовии преодолена планка в 100 тысяч человек, этому способствует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства республики. "Сейчас в сфере МСП задействовано уже более 105 тысяч человек, а количество субъектов к концу 2023 года достигло почти 24 тысячи. Значительно выросло и число самозанятых – это более 22 тысяч человек", - сказал исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Иван Горин, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что кроме финансовой поддержки, самозанятые и индивидуальные предприниматели активно пользуются возможностью изготовления рекламной продукции, получают помощь в продвижении товаров на маркетплейсах, участвуют в различных конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах и выставках. Горин отметил, что большой популярностью пользуются и традиционные ярмарки самозанятых, где мордовские умельцы в торговых центрах Саранска могут безвозмездно выставлять продукцию, сделанную собственными руками.
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саранск, республика мордовия, поддержка бизнеса , бизнес, твой бизнес – новости, нацпроекты, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), маркетплейс
Твой бизнес, Саранск, Республика Мордовия, Поддержка бизнеса , Бизнес, Твой бизнес – новости, Нацпроекты, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), маркетплейс

Более 100 тысяч человек привлечено в Мордовии в сферу МСП по нацпроекту

© iStock.com / VioletaStoimenovaЖенщина-предприниматель
Женщина-предприниматель - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© iStock.com / VioletaStoimenova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. По итогам прошлого года в сфере МСП в Мордовии преодолена планка в 100 тысяч человек, этому способствует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщает пресс-служба правительства республики.
"Сейчас в сфере МСП задействовано уже более 105 тысяч человек, а количество субъектов к концу 2023 года достигло почти 24 тысячи. Значительно выросло и число самозанятых – это более 22 тысяч человек", - сказал исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Иван Горин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что кроме финансовой поддержки, самозанятые и индивидуальные предприниматели активно пользуются возможностью изготовления рекламной продукции, получают помощь в продвижении товаров на маркетплейсах, участвуют в различных конференциях, форумах, круглых столах, мастер-классах и выставках.
Горин отметил, что большой популярностью пользуются и традиционные ярмарки самозанятых, где мордовские умельцы в торговых центрах Саранска могут безвозмездно выставлять продукцию, сделанную собственными руками.
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Твой бизнесСаранскРеспублика МордовияПоддержка бизнесаБизнесТвой бизнес – новостиНацпроектыМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)маркетплейс
 
 
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