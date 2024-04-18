СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве
СК: подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы находится в России нелегально
© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве на парковке в Москве живет в РФ нелегально, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что водитель зарезал москвича, сделавшего ему замечание из-за парковки на тротуаре, возбуждено уголовное дело, преступника ищут.
"Личность подозреваемого установлена, это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Принимаются меры к его обнаружению и задержанию", - говорится в релизе.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на улице Краснодарской в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве представить доклад о ходе расследования и установленных по делу обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.