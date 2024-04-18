Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 18.04.2024 (обновлено: 15:28 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940799984.html
СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве
СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве - РИА Новости, 18.04.2024
СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве
Подозреваемый в убийстве на парковке в Москве живет в РФ нелегально, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:13
2024-04-18T15:28
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
убийство мужчины на юго-востоке москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940788248_0:160:1280:880_1920x0_80_0_0_25ae210e4e67a3d182b7058764cadc70.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве на парковке в Москве живет в РФ нелегально, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что водитель зарезал москвича, сделавшего ему замечание из-за парковки на тротуаре, возбуждено уголовное дело, преступника ищут."Личность подозреваемого установлена, это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Принимаются меры к его обнаружению и задержанию", - говорится в релизе.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на улице Краснодарской в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве представить доклад о ходе расследования и установленных по делу обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html
https://ria.ru/20240125/yakutiya-1923484496.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940788248_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2eb42213a1fcbb7a5494df07505fb86a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве

СК: подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы находится в России нелегально

© Фото : Прокуратура МосквыПодъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Подъезд жилого дома на улице Краснодарская, где между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве на парковке в Москве живет в РФ нелегально, сообщается в Telegram-канале СК России.
Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что водитель зарезал москвича, сделавшего ему замечание из-за парковки на тротуаре, возбуждено уголовное дело, преступника ищут.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Москве мигрант зарезал жену, напал на тещу и попытался покончить с собой
27 марта, 09:37
"Личность подозреваемого установлена, это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Принимаются меры к его обнаружению и задержанию", - говорится в релизе.
По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на улице Краснодарской в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве представить доклад о ходе расследования и установленных по делу обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Посетители многофункционального миграционного центра - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Глава Якутии поручил проверить законность пребывания в регионе мигрантов
25 января, 17:48
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинУбийство мужчины на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала