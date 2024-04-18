https://ria.ru/20240418/ubiystvo-1940799984.html

СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве

СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве - РИА Новости, 18.04.2024

СК рассказал о подозреваемом в убийстве из-за парковки в Москве

Подозреваемый в убийстве на парковке в Москве живет в РФ нелегально, сообщается в Telegram-канале СК России. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T14:13

2024-04-18T14:13

2024-04-18T15:28

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве на парковке в Москве живет в РФ нелегально, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщали, что водитель зарезал москвича, сделавшего ему замечание из-за парковки на тротуаре, возбуждено уголовное дело, преступника ищут."Личность подозреваемого установлена, это гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся на территории России. Принимаются меры к его обнаружению и задержанию", - говорится в релизе.По данным следствия, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на улице Краснодарской в Москве. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.Отмечается, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве представить доклад о ходе расследования и установленных по делу обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20240327/ubiystvo-1936096381.html

https://ria.ru/20240125/yakutiya-1923484496.html

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Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, убийство мужчины на юго-востоке москвы