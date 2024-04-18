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В Москве возложили цветы к дому мужчины, убитого из-за замечания

В Москве возложили цветы к дому мужчины, убитого из-за замечания - РИА Новости, 18.04.2024

В Москве возложили цветы к дому мужчины, убитого из-за замечания

Цветы возложили у дома, где был убит из-за парковки 24-летний мужчина в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T19:16

2024-04-18T19:16

2024-04-18T19:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Цветы возложили у дома, где был убит из-за парковки 24-летний мужчина в Москве, передает корреспондент РИА Новости.На Краснодарской улице, 74, у подъезда №6 лежат красные гвоздики, место происшествия обтянуто лентой. В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал водителю замечание. Тот напал на москвича, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Ранее СК РФ сообщил, что подозреваемый живет в России нелегально. По данным источника РИА Новости, временная регистрация у него закончилась в феврале. По делу об убийстве из-за парковки в Москве задержаны отец и друг подозреваемого, с ними работают следователи. Также СК переквалифицировал дело со статьи об убийстве на "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Столичная прокуратура сообщала, что найдена вторая машина, на которой скрывался возможный убийца.

https://ria.ru/20240418/poiski-1940855926.html

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Цветы у дома убитого из-за парковки мужчины на юго-востоке Москвы Возле дома в Москве, где был убит мужчина из-за парковки, появился стихийный мемориал 2024-04-18T19:16 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы