https://ria.ru/20240418/trost-1940711405.html

В России разрабатывают трость-навигатор для слепых

В России разрабатывают трость-навигатор для слепых - РИА Новости, 18.04.2024

В России разрабатывают трость-навигатор для слепых

Трость-навигатор, которая поможет слепым и слепо-немым людям минимизировать травмы, предупреждая их об опасных зонах звуковыми сигналами, разрабатывают... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:32

2024-04-18T08:32

2024-04-18T09:16

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

россия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Трость-навигатор, которая поможет слепым и слепо-немым людям минимизировать травмы, предупреждая их об опасных зонах звуковыми сигналами, разрабатывают российские студенты - запуск производства запланирован на лето текущего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Российские студенты из Удмуртского государственного университета разрабатывают трость-навигатор "Палочку-выручалочку" для слепых и слепо-немых людей, которая сможет облегчить им жизнь и минимизирует травмы. ... Проект разрабатывается в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства (ПУТП)", - заявили там. По словам руководителя проекта "Звездочки" Екатерины Колесниковой, слепые и слепо-немые люди плохо ориентируются на местности, иногда это приводит к травмам. "Трость-навигатор с азбукой Морзе может предупреждать их об опасных зонах на ближайшей территории. Наш навигатор будет предупреждать об опасности звуковыми сигналами, и дополнительно вибрируя, в случае, если слепой или слепо-немой не услышал его", - добавила она. Отмечается, что команда проекта уже определилась с помещением под производственный цех, а сам "запуск производства запланирован летом 2024 года", реализация изделия на рынке – на 2026 год. При этом сейчас команда находится в поисках инвесторов. "В настоящее время около 82 тысяч россиян в возрасте от 18 лет и старше нуждаются в такой разработке. Ожидаем, что в первое время мы сможем производить около 1100 таких "Палочек-выручалочек" в год", - заключила Колесникова. В свою очередь цена на устройство, по подсчетам разработчиков, составит около 5 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230930/tonometr-1899609844.html

https://ria.ru/20240405/minzdrav-1937961063.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, национальная технологическая инициатива (нти), россия