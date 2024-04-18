В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Одесской, Николаевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро на Украине во время воздушной тревоге
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро на Украине во время воздушной тревоге. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно карте, воздушная тревога в этих областях была объявлена с 23.20 до 23.40 по местному времени (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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