https://ria.ru/20240418/trevoga-1940701630.html

В пяти областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.04.2024

В пяти областях Украины, включая Киевскую, объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:10

2024-04-18T05:10

2024-04-18T05:15

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В Киевской и Днепропетровской областях сигнал тревоги прозвучал в 04.45 мск, в Николаевской – в 02.12 мск, в Кировоградской – в 03.07 мск, в Винницкой и Черкасской - в 03.55 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240119/trevoga-1922444167.html

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в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины