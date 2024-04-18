https://ria.ru/20240418/tobol-1940704442.html

Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров

Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров - РИА Новости, 18.04.2024

Уровень воды в Тоболе у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и достиг 970 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T06:19

2024-04-18T06:19

2024-04-18T06:21

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 105 сантиметров и достиг 970 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, к 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 8.00 вторника - до 742 сантиметров, на 8.00 среды – до 865 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 8.00 (6.00 мск) 18 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 970 сантиметров.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

тобол (река)

курган

курганская область

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тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024