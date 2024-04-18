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Техника Парада Победы начала переезд в Москву - РИА Новости, 18.04.2024
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22:38 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/tekhnika-1940920425.html
Техника Парада Победы начала переезд в Москву
Техника Парада Победы начала переезд в Москву - РИА Новости, 18.04.2024
Техника Парада Победы начала переезд в Москву
Военная и специальная техника, которая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:38
2024-04-18T22:38
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военная и специальная техника, которая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщили в четверг в Минобороны России. "Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что колонна состоит из более чем 100 единиц боевой техники, специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания. Сопровождение колонны и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД города Москвы, Московской области и Военной автоинспекции Минобороны России, уточнили в ведомстве. "В оставшиеся до парада дни во временном парке техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску в установленные цвета, а также на нее будет нанесена праздничная символика Дня Победы", - рассказали в МО РФ.
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городское хозяйство москвы, россия, москва, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Городское хозяйство Москвы, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
Техника Парада Победы начала переезд в Москву

Минобороны: участвующая в Параде Победы военная техника начала переезд в Москву

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Танк Т-14 "Армата" . Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военная и специальная техника, которая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна состоит из более чем 100 единиц боевой техники, специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания.
Сопровождение колонны и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД города Москвы, Московской области и Военной автоинспекции Минобороны России, уточнили в ведомстве.
"В оставшиеся до парада дни во временном парке техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску в установленные цвета, а также на нее будет нанесена праздничная символика Дня Победы", - рассказали в МО РФ.
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Городское хозяйство МосквыРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)ГИБДД МВД РФ
 
 
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