https://ria.ru/20240418/tekhnika-1940920425.html

Техника Парада Победы начала переезд в Москву

Техника Парада Победы начала переезд в Москву - РИА Новости, 18.04.2024

Техника Парада Победы начала переезд в Москву

Военная и специальная техника, которая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T22:38

2024-04-18T22:38

2024-04-18T22:38

городское хозяйство москвы

россия

москва

московская область (подмосковье)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военная и специальная техника, которая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщили в четверг в Минобороны России. "Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что колонна состоит из более чем 100 единиц боевой техники, специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания. Сопровождение колонны и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД города Москвы, Московской области и Военной автоинспекции Минобороны России, уточнили в ведомстве. "В оставшиеся до парада дни во временном парке техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску в установленные цвета, а также на нее будет нанесена праздничная символика Дня Победы", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20240410/razmetka-1939065608.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

городское хозяйство москвы, россия, москва, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф