https://ria.ru/20240418/tekhnika-1940920425.html
Техника Парада Победы начала переезд в Москву
Техника Парада Победы начала переезд в Москву - РИА Новости, 18.04.2024
Техника Парада Победы начала переезд в Москву
Военная и специальная техника, которая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщили в четверг в... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T22:38
2024-04-18T22:38
2024-04-18T22:38
городское хозяйство москвы
россия
москва
московская область (подмосковье)
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930921733_0:168:3029:1872_1920x0_80_0_0_cfd9ef731c6d282b59a98dbd1da5a8da.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военная и специальная техника, которая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщили в четверг в Минобороны России. "Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что колонна состоит из более чем 100 единиц боевой техники, специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания. Сопровождение колонны и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД города Москвы, Московской области и Военной автоинспекции Минобороны России, уточнили в ведомстве. "В оставшиеся до парада дни во временном парке техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску в установленные цвета, а также на нее будет нанесена праздничная символика Дня Победы", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20240410/razmetka-1939065608.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930921733_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_b9d4ff183da38ef15bd64a14afc4f786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, россия, москва, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Городское хозяйство Москвы, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
Техника Парада Победы начала переезд в Москву
Минобороны: участвующая в Параде Победы военная техника начала переезд в Москву
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военная и специальная техника, которая будет участвовать в Параде Победы на Красной площади 9 мая, начала передислокацию в Москву, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна состоит из более чем 100 единиц боевой техники, специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания.
Сопровождение колонны и соблюдение безопасности по маршруту движения обеспечивают патрульные наряды ГИБДД
города Москвы, Московской области
и Военной автоинспекции Минобороны России, уточнили в ведомстве.
"В оставшиеся до парада дни во временном парке техника пройдет тщательную техническую подготовку, покраску в установленные цвета, а также на нее будет нанесена праздничная символика Дня Победы", - рассказали в МО РФ.