https://ria.ru/20240418/svo-1940858676.html

Аксенов назвал поддержку бойцов СВО задачей номер один для Крыма

Аксенов назвал поддержку бойцов СВО задачей номер один для Крыма - РИА Новости, 18.04.2024

Аксенов назвал поддержку бойцов СВО задачей номер один для Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка военнослужащих СВО является задачей номер один в Крыму. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:20

2024-04-18T17:20

2024-04-18T17:44

специальная военная операция на украине

республика крым

политика

сергей аксенов (политик)

россия

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка военнослужащих СВО является задачей номер один в Крыму."Сегодня вся страна живет СВО. В первую очередь, для нас сегодня проблемы и заботы военнослужащих – это задача номер один, поддержка военнослужащих без исключения по всем направлениям", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20240404/volontery-1937679347.html

республика крым

россия

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Кирилл Волков

республика крым, политика, сергей аксенов (политик), россия, владимир путин