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Аксенов назвал поддержку бойцов СВО задачей номер один для Крыма - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:20 18.04.2024 (обновлено: 17:44 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/svo-1940858676.html
Аксенов назвал поддержку бойцов СВО задачей номер один для Крыма
Аксенов назвал поддержку бойцов СВО задачей номер один для Крыма - РИА Новости, 18.04.2024
Аксенов назвал поддержку бойцов СВО задачей номер один для Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка военнослужащих СВО является задачей номер один в Крыму. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:20
2024-04-18T17:44
специальная военная операция на украине
республика крым
политика
сергей аксенов (политик)
россия
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка военнослужащих СВО является задачей номер один в Крыму."Сегодня вся страна живет СВО. В первую очередь, для нас сегодня проблемы и заботы военнослужащих – это задача номер один, поддержка военнослужащих без исключения по всем направлениям", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
https://ria.ru/20240404/volontery-1937679347.html
республика крым
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республика крым, политика, сергей аксенов (политик), россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Политика, Сергей Аксенов (политик), Россия, Владимир Путин
Аксенов назвал поддержку бойцов СВО задачей номер один для Крыма

Аксенов заявил, что лично реагирует на все вопросы поддержки бойцов СВО в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что поддержка военнослужащих СВО является задачей номер один в Крыму.
"Сегодня вся страна живет СВО. В первую очередь, для нас сегодня проблемы и заботы военнослужащих – это задача номер один, поддержка военнослужащих без исключения по всем направлениям", - сказал Аксенов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
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"Сначала было тревожно". Что придумали в Крыму
4 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымПолитикаСергей Аксенов (политик)РоссияВладимир Путин
 
 
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