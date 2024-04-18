https://ria.ru/20240418/svini-1940919238.html

Кубань планирует восстановить поголовье свиней после АЧС за три года

Кубань планирует восстановить поголовье свиней после АЧС за три года - РИА Новости, 18.04.2024

Кубань планирует восстановить поголовье свиней после АЧС за три года

Краснодарский край намерен восстановить утраченное в 2023 году в результате африканской чумы свиней (АЧС) поголовье животных в течение трех лет, сказал министр... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T22:28

2024-04-18T22:28

2024-04-18T22:30

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КРАСНОДАР, 18 апр - РИА Новости. Краснодарский край намерен восстановить утраченное в 2023 году в результате африканской чумы свиней (АЧС) поголовье животных в течение трех лет, сказал министр сельского хозяйства Федор Дерека в ходе сессии законодательного собрания Кубани. Вспышки АЧС были выявлены в начале сентября 2023 года в свинотоварных фермах Кубани. Из-за распространения вирусной болезни в течении месяца было уничтожено свыше 57 тысяч свиней. "По объективным причинам во всех категориях хозяйств сократилась численность поголовья свиней на 12,5 процента к уровню 2022 года. Вы знаете, что в прошлом году у нас в шести хозяйствующих субъектах был введен режим АЧС (африканская чума свиней – ред.). (В результате – ред.) мы снизили количество свиней на 80 тысяч голов. Но после проведения всех ветеринарных мероприятий это поголовье в течение трех лет будет восстановлено", - сказал Дерека. Кроме того, по данным парламента Кубани, на начало этого года в крае насчитывалось свыше 563 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 5,8 тысячи превышает показатели января 2023 года. В регионе также зафиксирован рост объемов продукции животноводства: молока - до 1,713 миллиона тонн, а скота и птицы - до 614 тысяч тонн. Отмечается, что в рамках исполнения краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства на животноводство было выделено более 2,3 миллиарда рублей, при этом освоено почти 100% всех средств. "Казалось, что в условиях рыночной экономики вернуться к советским показателям в отрасли невозможно. Тем не менее сейчас она развивается по всем направлениям - и в строительстве новых ферм, и в генетической работе… Результаты действия закона (о животноводстве – ред.) мы наглядно видим сегодня - край держит первое место в России по объемам производства питьевого молока и впервые за многие десятилетия ощутимо нарастил поголовье КРС. Это действительно хороший результат нашей совместной деятельности", - отметил председатель парламента Кубани Юрий Бурлачко.

https://ria.ru/20240417/vyrabotka-1940674144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, россия