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Рейтинг Сунака упал до рекордно низких значений - РИА Новости, 18.04.2024
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16:03 18.04.2024 (обновлено: 16:26 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sunak-1940838460.html
Рейтинг Сунака упал до рекордно низких значений
Рейтинг Сунака упал до рекордно низких значений - РИА Новости, 18.04.2024
Рейтинг Сунака упал до рекордно низких значений
Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до рекордно низких значений среди всех глав правительства за последние 46 лет, следует из данных... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T16:03
2024-04-18T16:26
в мире
великобритания
риши сунак
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до рекордно низких значений среди всех глав правительства за последние 46 лет, следует из данных опроса, проведенного компанией Ipsos. "Суммарная удовлетворенность деятельностью Сунака находится сейчас на самом низком уровне с 1978 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании. По данным опроса, только 16% британцев одобряют действия Сунака на посту премьер-министра, в то время как 75% наоборот недовольны. В результате его общий рейтинг, представляющий собой разницу между положительной и отрицательной оценкой, составил минус 59 пунктов, что стало антирекордом. Такое же рекордно низкое значение (-59) было зафиксировано и в 1994 году у тогдашнего премьера Джона Мейджора, сообщает Ipsos. При этом рейтинг самой правящей Консервативной партии также опустился до рекордно низких с 1978 года 19%. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер пользуется большим одобрением (25%), однако его общий рейтинг составил минус 31 пункт, что также стало антирекордом для политика за четыре года во главе оппозиции. Уровень поддержки самой партии составляет 44%. Большая часть респондентов (84%) также выразили недовольство тем, как правительство руководит страной, положительную оценку дали только 10% опрошенных. При этом 44% считают, что Стармер лучше справится с обязанностями премьера, в поддержку Сунака по этому вопросу высказались только 22%. Опрос проводился по телефону среди 1 072 британцев старше 18 лет в период с 3 по 15 апреля.
https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html
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в мире, великобритания, риши сунак, кир стармер, джон мейджор
В мире, Великобритания, Риши Сунак, Кир Стармер, Джон Мейджор
Рейтинг Сунака упал до рекордно низких значений

Рейтинг Сунака упал до рекордно низкого уровня среди премьеров за 46 лет

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до рекордно низких значений среди всех глав правительства за последние 46 лет, следует из данных опроса, проведенного компанией Ipsos.
"Суммарная удовлетворенность деятельностью Сунака находится сейчас на самом низком уровне с 1978 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании.
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По данным опроса, только 16% британцев одобряют действия Сунака на посту премьер-министра, в то время как 75% наоборот недовольны. В результате его общий рейтинг, представляющий собой разницу между положительной и отрицательной оценкой, составил минус 59 пунктов, что стало антирекордом. Такое же рекордно низкое значение (-59) было зафиксировано и в 1994 году у тогдашнего премьера Джона Мейджора, сообщает Ipsos.
При этом рейтинг самой правящей Консервативной партии также опустился до рекордно низких с 1978 года 19%.
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер пользуется большим одобрением (25%), однако его общий рейтинг составил минус 31 пункт, что также стало антирекордом для политика за четыре года во главе оппозиции. Уровень поддержки самой партии составляет 44%.
Большая часть респондентов (84%) также выразили недовольство тем, как правительство руководит страной, положительную оценку дали только 10% опрошенных. При этом 44% считают, что Стармер лучше справится с обязанностями премьера, в поддержку Сунака по этому вопросу высказались только 22%.
Опрос проводился по телефону среди 1 072 британцев старше 18 лет в период с 3 по 15 апреля.
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