https://ria.ru/20240418/sunak-1940838460.html

Рейтинг Сунака упал до рекордно низких значений

Рейтинг Сунака упал до рекордно низких значений - РИА Новости, 18.04.2024

Рейтинг Сунака упал до рекордно низких значений

Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до рекордно низких значений среди всех глав правительства за последние 46 лет, следует из данных... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T16:03

2024-04-18T16:03

2024-04-18T16:26

в мире

великобритания

риши сунак

кир стармер

джон мейджор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921019614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb12125b6ce3f9f0d8b4dcb7b5721d87.jpg

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака упал до рекордно низких значений среди всех глав правительства за последние 46 лет, следует из данных опроса, проведенного компанией Ipsos. "Суммарная удовлетворенность деятельностью Сунака находится сейчас на самом низком уровне с 1978 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании. По данным опроса, только 16% британцев одобряют действия Сунака на посту премьер-министра, в то время как 75% наоборот недовольны. В результате его общий рейтинг, представляющий собой разницу между положительной и отрицательной оценкой, составил минус 59 пунктов, что стало антирекордом. Такое же рекордно низкое значение (-59) было зафиксировано и в 1994 году у тогдашнего премьера Джона Мейджора, сообщает Ipsos. При этом рейтинг самой правящей Консервативной партии также опустился до рекордно низких с 1978 года 19%. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер пользуется большим одобрением (25%), однако его общий рейтинг составил минус 31 пункт, что также стало антирекордом для политика за четыре года во главе оппозиции. Уровень поддержки самой партии составляет 44%. Большая часть респондентов (84%) также выразили недовольство тем, как правительство руководит страной, положительную оценку дали только 10% опрошенных. При этом 44% считают, что Стармер лучше справится с обязанностями премьера, в поддержку Сунака по этому вопросу высказались только 22%. Опрос проводился по телефону среди 1 072 британцев старше 18 лет в период с 3 по 15 апреля.

https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html

https://ria.ru/20231226/sunak-1918328564.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, риши сунак, кир стармер, джон мейджор