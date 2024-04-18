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В Москве заочно арестовали трех полковников ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
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14:03 18.04.2024 (обновлено: 14:07 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sud-1940797157.html
В Москве заочно арестовали трех полковников ВСУ
В Москве заочно арестовали трех полковников ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
В Москве заочно арестовали трех полковников ВСУ
Хамовнический суд Москвы заочно арестовал троих полковников ВСУ по обвинению в массовых убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:03
2024-04-18T14:07
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вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал троих полковников ВСУ по обвинению в массовых убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Удовлетворены ходатайства о заочных арестах в отношении Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина", - сказала собеседница агентства.В инстанции уточнили, что ходатайства следствия были рассмотрены судом 16 апреля. Мера пресечения действует с момента либо экстрадиции обвиняемых, либо задержания на территории РФ.Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы.Как сообщал "Коммерсантъ", полковник Федосенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, полковник Ярошевич - командир 19-й ракетной бригады ВСУ, полковник Матвиишин - командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ.Ранее этим же судом заочно был арестован командир 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Дмитрий Храпач.В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек.
https://ria.ru/20240111/sud-1920778429.html
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москва, вооруженные силы украины, происшествия, краматорск, россия
Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Краматорск, Россия
В Москве заочно арестовали трех полковников ВСУ

Суд заочно арестовал трех полковников ВСУ по обвинению в массовых убийствах

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал троих полковников ВСУ по обвинению в массовых убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Удовлетворены ходатайства о заочных арестах в отношении Павла Федосеенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина", - сказала собеседница агентства.
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В инстанции уточнили, что ходатайства следствия были рассмотрены судом 16 апреля. Мера пресечения действует с момента либо экстрадиции обвиняемых, либо задержания на территории РФ.
Согласно картотеке Хамовнического суда, им вменяют часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), наказание по которой - до пожизненного лишения свободы.
Как сообщал "Коммерсантъ", полковник Федосенко является командиром 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, полковник Ярошевич - командир 19-й ракетной бригады ВСУ, полковник Матвиишин - командир 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ.
Ранее этим же судом заочно был арестован командир 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Дмитрий Храпач.
В конце апреля 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Ярошевича по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" за ракетный удар по Краматорску, при котором погибли не менее 50 человек.
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