https://ria.ru/20240418/strana-1940755782.html
На Украине разрешили мобилизовать многодетных отцов
На Украине разрешили мобилизовать многодетных отцов - РИА Новости, 18.04.2024
На Украине разрешили мобилизовать многодетных отцов
Закон об ужесточении мобилизации на Украине лишает права на отсрочку от армии многодетных отцов, которые не платят алименты, сообщает местное издание "Страна". РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:53
2024-04-18T11:53
2024-04-18T11:55
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Закон об ужесточении мобилизации на Украине лишает права на отсрочку от армии многодетных отцов, которые не платят алименты, сообщает местное издание "Страна". "Многодетные родители будут терять отсрочку от мобилизации за неуплату алиментов. Такая норма заложена в законе о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Отсрочка для родителей трех и более детей младше 18 лет пропадает при неуплате алиментов хотя бы за одного ребенка в течение 3 месяцев", - говорится в сообщении. По информации "Страны", минюст Украины считает, что можно будет мобилизовать до 20 тысяч человек из этой категории. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916282671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
На Украине разрешили мобилизовать многодетных отцов
На Украине разрешили мобилизовать многодетных отцов за неуплату алиментов
МОСКВА, 18 апр – РИА Новости.
Закон об ужесточении мобилизации на Украине лишает права на отсрочку от армии многодетных отцов, которые не платят алименты, сообщает местное издание "Страна"
.
"Многодетные родители будут терять отсрочку от мобилизации за неуплату алиментов. Такая норма заложена в законе о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Отсрочка для родителей трех и более детей младше 18 лет пропадает при неуплате алиментов хотя бы за одного ребенка в течение 3 месяцев", - говорится в сообщении.
По информации "Страны", минюст Украины считает, что можно будет мобилизовать до 20 тысяч человек из этой категории.
Владимир Зеленский
16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.