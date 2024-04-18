https://ria.ru/20240418/strana-1940703488.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы снова раздались в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T05:58

2024-04-18T05:58

2024-04-18T06:05

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрывы снова раздались в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в ночь на четверг о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях сообщал телеканал "Общественное". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240418/minoborony-1940701179.html

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в мире, хмельницкая область, украина, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины