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В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 18.04.2024 (обновлено: 06:05 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/strana-1940703488.html
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.04.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы снова раздались в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T05:58
2024-04-18T06:05
в мире
хмельницкая область
украина
хмельницкий (город)
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрывы снова раздались в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в ночь на четверг о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях сообщал телеканал "Общественное". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240418/minoborony-1940701179.html
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хмельницкая область
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в мире, хмельницкая область, украина, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Хмельницкая область, Украина, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна": в Хмельницкой области прогремели новые взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Взрывы снова раздались в Хмельницкой области Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
"О взрывах в Хмельницкой области сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ
Вчера, 05:05
Ранее в ночь на четверг о взрывах в Хмельницкой и Киевской областях сообщал телеканал "Общественное".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкая областьУкраинаХмельницкий (город)Дмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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