https://ria.ru/20240418/stend-1940862073.html

Вологодская область впервые представит собственный стенд на ПМЭФ

Вологодская область впервые представит собственный стенд на ПМЭФ - РИА Новости, 18.04.2024

Вологодская область впервые представит собственный стенд на ПМЭФ

В этом году на 27-м Петербургском международном экономическом форуме впервые будет представлен стенд Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:52

2024-04-18T17:52

2024-04-18T17:52

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

пмэф

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В этом году на 27-м Петербургском международном экономическом форуме впервые будет представлен стенд Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум пройдет в этом году 5-8 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". "В этом году на Петербургском международном экономическом форуме Вологодская область впервые представит собственный стенд. Сейчас идет большая подготовка к его открытию. Наш регион обладает большим экономическим и туристическим потенциалом, который еще не до конца раскрыт. Поэтому в числе наших приоритетных задач – развитие главных отраслей и привлечение инвесторов в регион", – цитирует пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. Стенд будет представлен как концепт русской культуры, выполненный в традиционных для Вологодской области красных и белых цветах, украшенный элементами кружева. Одними из основных символов стенда станут вологодская Птица счастья, а также деревянные элементы декора, отсылающие к богатым лесным ресурсам области. Девиз стенда – "Место силы русского мира". На стенде области будут представлены материалы, в том числе мультимедийные и интерактивные, охватывающие основные направления экономики региона: агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс и туризм, в частности, экотуризм, гастротуризм, историко-культурный, религиозный, промышленный и спортивно-развлекательный туризм. На стенде будут смонтированы тач-панели. На одной из них будет располагаться туристическая карта, с помощью которой посетители форума смогут ознакомиться с наиболее интересными туристическими маршрутами в регионе. На другой - будут заложены инвестпроекты, потенциально привлекательные для посетителей ПМЭФа. На стенде также будет представлен большой многопанельный экран сложной формы, который будет транслировать презентации о направлениях развития области, а также пейзажи с красотами региона.

https://ria.ru/20240413/turnir-1939837890.html

https://ria.ru/20240327/period-1936236743.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологодская область, георгий филимонов, пмэф