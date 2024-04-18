https://ria.ru/20240418/stavka-1940825370.html

Эксперт назвал ставку Борреля на план Зеленского профнепригодностью

Эксперт назвал ставку Борреля на план Зеленского профнепригодностью - РИА Новости, 18.04.2024

Эксперт назвал ставку Борреля на план Зеленского профнепригодностью

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал свидетельством профнепригодности ставку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на план Владимира Зеленского... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T15:32

2024-04-18T15:32

2024-04-18T15:34

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жозеп боррель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал свидетельством профнепригодности ставку главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Боррель, отвечая на вопрос РИА Новости о мирной конференции по Украине в Швейцарии, назвал единственным путем урегулирования конфликта план Владимира Зеленского, который в Москве не раз характеризовали как пустой и оторванный от реальности ультиматум. "Боррель в очередной раз продемонстрировал свою профнепригодность как дипломата. Вместо поиска путей согласия как заштатный пропагандист повторил тезисы, неинтересные никому, да и ему самому", - сказал Джаралла РИА Новости. По его словам, швейцарский саммит можно назвать пропагандистким. "Его задача не в том, чтобы найти пути к миру, а в том, чтобы затащить на него как можно больше участников. А потом показывать фото с мероприятия и кричать, что весь мир с Украиной против России. Реального значения это не имеет, реальное значение имеют победы русских воинов на поле боя. И когда победа будет окончательной, все те же участники будут приветствовать нашу страну, за исключением европейских неудачников и их американских хозяев", - сказал политолог. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что западные политики обманом и жульничеством пытаются затащить представителей глобального Юга и Востока на "сходки" для продвижения так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которая является "пустышкой и просто неумной инициативой". Как отмечал на заседании ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, многие страны уже поняли, что формула Зеленского является фальшивкой и ультиматумом. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240131/zakharova-1924499884.html

https://ria.ru/20240418/ukraina-1940823204.html

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