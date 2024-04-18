Американский военный попросил конгресс США помочь в выводе войск из Нигера
WP: военнослужащий ВВС США попросил конгресс помочь в выводе войск из Нигера
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Военнослужащий ВВС США в Нигере обратился с жалобой в конгресс с просьбой расследовать вызывающую сомнения деятельность сотрудников американского посольства в этой стране и оказать помощь в выводе военнослужащих, которые фактически оказались заложниками своего положения, текст обращения публикует издание The Washington Post.
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"Понятно, что Нигер не желает постоянного военного присутствия в своей стране, и они сообщили, что нам нужно уйти. В настоящее время в стране находятся около 1,1 тысячи военнослужащих США, которые, по сути, стали заложниками вместо возвращения домой к своим семьям, в то время как госдепартамент продолжает проводить неудачную дипломатию, не сообщая Нигеру о том, как будет выглядеть их план по выводу войск", — говорится в обращении.
По словам военнослужащего, сотрудники посольства США в Нигере намеренно скрывали разведывательную информацию, чтобы "сохранить видимость хороших отношений между странами", и не смогли сохранить прозрачность в отношениях с американскими военнослужащими. Кроме того, посольство не смогло сообщить Пентагону о том, что Нигер не оформляет визы на въезд для американцев, что еще больше усложняет работу по выводу военного персонала.
Действия посольства, как написал автор обращения, имеют "потенциальные последствия" для отношений США с другими африканскими странами "и безопасности персонала в регионе". Он призвал конгресс тщательно расследовать этот вопрос и привлечь виновных к ответственности.
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу.
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