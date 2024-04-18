https://ria.ru/20240418/ssha-1940697740.html

СМИ: Израиль вызвал гнев США, не предупредив их об атаке в Сирии

СМИ: Израиль вызвал гнев США, не предупредив их об атаке в Сирии - РИА Новости, 18.04.2024

СМИ: Израиль вызвал гнев США, не предупредив их об атаке в Сирии

Официальные лица США были в гневе из-за того, что Израиль предпринял агрессивную атаку на консульство Ирана в Сирии, не посоветовавшись заранее с Вашингтоном, а РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T03:38

2024-04-18T03:38

2024-04-18T03:52

в мире

израиль

иран

сирия

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Официальные лица США были в гневе из-за того, что Израиль предпринял агрессивную атаку на консульство Ирана в Сирии, не посоветовавшись заранее с Вашингтоном, а по итогам удара лишь отправил уведомление "низкого уровня", сообщает издание New York Times со ссылкой на источники и просмотренные внутренние отчеты. "Публично официальные лица США выразили поддержку Израилю, но в частном порядке они были в гневе по поводу того, что Израиль предпринимает такие агрессивные действия против Ирана, не посоветовавшись с Вашингтоном", - пишет издание. Отмечается, что американские официальные лица оказались в "странном и неудобном положении": их держали в неведении относительно важных действий своего близкого союзника Израиля, хотя Иран, давний противник, заранее сообщил о своих намерениях нанести ответный удар по Израилю. По словам американских чиновников, израильская сторона не только ждала до последней минуты, чтобы сообщить о своих планах Вашингтону, но и отправила США "уведомление относительно низкого уровня" по итогам удара в Сирии. Кроме того, американцам не сообщили, насколько чувствительной будет цель удара в Сирии. При этом отмечается, что его планирование началось за два месяца. По данным New York Times, позже израильтяне признали, что они "сильно недооценили последствия удара", а по мнению многих американских чиновников, израильские власти "сильно просчитались, полагая, что Иран не будет решительно отвечать". "Фактически израильские лидеры были близки к тому, чтобы отдать приказ о широкомасштабных ударах по Ирану в ночь, когда он атаковал", - добавляет издание. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240410/izrail-1938971721.html

https://ria.ru/20240418/abc-1940695534.html

https://ria.ru/20240415/cnn-1940170359.html

https://ria.ru/20240416/gosdep-1940459152.html

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в мире, израиль, иран, сирия, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем