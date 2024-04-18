https://ria.ru/20240418/spisok-1940746495.html

РПЦ пополнила список лжесвященников

РПЦ пополнила список лжесвященников - РИА Новости, 18.04.2024

РПЦ пополнила список лжесвященников

Лишенный священного сана Владимир Головин, продолжающий "имеющую признаки сектантской" деятельность в Болгаре (Татарстан), внесен в список лжесвященников... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:19

2024-04-18T11:19

2024-04-18T11:19

религия

иисус христос

русская православная церковь

московский патриархат

религия

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лишенный священного сана Владимир Головин, продолжающий "имеющую признаки сектантской" деятельность в Болгаре (Татарстан), внесен в список лжесвященников синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, сообщает сайт РПЦ."Несмотря на извержение из сана Владимир Головин продолжает осуществлять квази-пастырскую деятельность, имеющую признаки сектантской. Так, приближенными к нему лицами организуются платные туристические поездки в г. Болгар, ведется активная деятельность по привлечению людей к так называемым молитвам по соглашению. Проводятся "личные беседы" с изверженным из сана священником. Распространяется информация о лжечудесах, связанных с участием в молитвенных практиках последователей Головина. В ходе данной деятельности от верующих скрывается факт отсутствия у Владимира священного сана. Владимир Головин, учитывая продолжение им публичной квази-пастырской деятельности, внесен в список лжесвященников, который ведется синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ", – говорится в сообщении сайта.Церковный суд Чистопольской епархии в 2019 году постановил лишить священного сана известного тогда среди верующих проповедника – протоиерея Владимира Головина из города Болгар в Татарстане, в связи с созданием им "сообщества, противопоставившего себя Церкви", а также после признания виновным в "ведении деятельности, вносящей смущение в среду верующих, в искажении учения Церкви о молитве, упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей доказанной". Ранее в связи со своей деятельностью он на три месяца запрещался в служении. Из сана также был извержен его сын протоиерей Анастасий Головин.До этого в Русской церкви осудили деятельность Головина как противоречащую православному вероучению, отметив, что она "смущает" десятки и сотни тысяч верующих по всей стране. Было подготовлено соответствующее заключение Чистопольского епархиального управления Татарстанской митрополии РПЦ, на основе выводов ряда синодальных и других церковных учреждений.В частности, было определено, что учению Церкви и принятому во всем православном мире символу веры противоречат проповеди Владимира Головина относительно природы и жизни Иисуса Христа. Как отмечалось в заявлении епархиального управления, в публичных выступлениях Головина имелись высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом. В беседах протоиерея, размещенных в интернете, по мнению епархии, встречались утверждения, отличающиеся как от соборной позиции Православной церкви, так и от общепринятых правил нравственности.

https://ria.ru/20240418/migratsiya-1940743204.html

https://ria.ru/20240417/zdanie-1940618402.html

https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, русская православная церковь, московский патриархат, религия