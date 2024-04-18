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РПЦ пополнила список лжесвященников - РИА Новости, 18.04.2024
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Религия
 
11:19 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/spisok-1940746495.html
РПЦ пополнила список лжесвященников
РПЦ пополнила список лжесвященников - РИА Новости, 18.04.2024
РПЦ пополнила список лжесвященников
Лишенный священного сана Владимир Головин, продолжающий "имеющую признаки сектантской" деятельность в Болгаре (Татарстан), внесен в список лжесвященников... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:19
2024-04-18T11:19
религия
иисус христос
русская православная церковь
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лишенный священного сана Владимир Головин, продолжающий "имеющую признаки сектантской" деятельность в Болгаре (Татарстан), внесен в список лжесвященников синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, сообщает сайт РПЦ."Несмотря на извержение из сана Владимир Головин продолжает осуществлять квази-пастырскую деятельность, имеющую признаки сектантской. Так, приближенными к нему лицами организуются платные туристические поездки в г. Болгар, ведется активная деятельность по привлечению людей к так называемым молитвам по соглашению. Проводятся "личные беседы" с изверженным из сана священником. Распространяется информация о лжечудесах, связанных с участием в молитвенных практиках последователей Головина. В ходе данной деятельности от верующих скрывается факт отсутствия у Владимира священного сана. Владимир Головин, учитывая продолжение им публичной квази-пастырской деятельности, внесен в список лжесвященников, который ведется синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ", – говорится в сообщении сайта.Церковный суд Чистопольской епархии в 2019 году постановил лишить священного сана известного тогда среди верующих проповедника – протоиерея Владимира Головина из города Болгар в Татарстане, в связи с созданием им "сообщества, противопоставившего себя Церкви", а также после признания виновным в "ведении деятельности, вносящей смущение в среду верующих, в искажении учения Церкви о молитве, упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей доказанной". Ранее в связи со своей деятельностью он на три месяца запрещался в служении. Из сана также был извержен его сын протоиерей Анастасий Головин.До этого в Русской церкви осудили деятельность Головина как противоречащую православному вероучению, отметив, что она "смущает" десятки и сотни тысяч верующих по всей стране. Было подготовлено соответствующее заключение Чистопольского епархиального управления Татарстанской митрополии РПЦ, на основе выводов ряда синодальных и других церковных учреждений.В частности, было определено, что учению Церкви и принятому во всем православном мире символу веры противоречат проповеди Владимира Головина относительно природы и жизни Иисуса Христа. Как отмечалось в заявлении епархиального управления, в публичных выступлениях Головина имелись высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом. В беседах протоиерея, размещенных в интернете, по мнению епархии, встречались утверждения, отличающиеся как от соборной позиции Православной церкви, так и от общепринятых правил нравственности.
https://ria.ru/20240418/migratsiya-1940743204.html
https://ria.ru/20240417/zdanie-1940618402.html
https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html
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иисус христос, русская православная церковь, московский патриархат, религия
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Религия
РПЦ пополнила список лжесвященников

Экс-протоиерей РПЦ признан лжесвященником за деятельность "с признаками секты"

© РИА Новости / Игорь Палкин | Перейти в медиабанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Игорь Палкин
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Лишенный священного сана Владимир Головин, продолжающий "имеющую признаки сектантской" деятельность в Болгаре (Татарстан), внесен в список лжесвященников синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, сообщает сайт РПЦ.
"Несмотря на извержение из сана Владимир Головин продолжает осуществлять квази-пастырскую деятельность, имеющую признаки сектантской. Так, приближенными к нему лицами организуются платные туристические поездки в г. Болгар, ведется активная деятельность по привлечению людей к так называемым молитвам по соглашению. Проводятся "личные беседы" с изверженным из сана священником. Распространяется информация о лжечудесах, связанных с участием в молитвенных практиках последователей Головина. В ходе данной деятельности от верующих скрывается факт отсутствия у Владимира священного сана. Владимир Головин, учитывая продолжение им публичной квази-пастырской деятельности, внесен в список лжесвященников, который ведется синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ", – говорится в сообщении сайта.
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Вчера, 11:15
Церковный суд Чистопольской епархии в 2019 году постановил лишить священного сана известного тогда среди верующих проповедника – протоиерея Владимира Головина из города Болгар в Татарстане, в связи с созданием им "сообщества, противопоставившего себя Церкви", а также после признания виновным в "ведении деятельности, вносящей смущение в среду верующих, в искажении учения Церкви о молитве, упорном непослушании правящему архиерею, клевете на священноначалие и досаждении словом ряда архипастырей доказанной". Ранее в связи со своей деятельностью он на три месяца запрещался в служении. Из сана также был извержен его сын протоиерей Анастасий Головин.
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17 апреля, 16:52
До этого в Русской церкви осудили деятельность Головина как противоречащую православному вероучению, отметив, что она "смущает" десятки и сотни тысяч верующих по всей стране. Было подготовлено соответствующее заключение Чистопольского епархиального управления Татарстанской митрополии РПЦ, на основе выводов ряда синодальных и других церковных учреждений.
В частности, было определено, что учению Церкви и принятому во всем православном мире символу веры противоречат проповеди Владимира Головина относительно природы и жизни Иисуса Христа. Как отмечалось в заявлении епархиального управления, в публичных выступлениях Головина имелись высказывания, граничащие с кощунством и глумлением над Христом. В беседах протоиерея, размещенных в интернете, по мнению епархии, встречались утверждения, отличающиеся как от соборной позиции Православной церкви, так и от общепринятых правил нравственности.
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