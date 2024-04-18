https://ria.ru/20240418/spg-1940601162.html

"Заплатили сотни миллионов". Что стоит за словами Макрона о войне с Москвой

"Заплатили сотни миллионов". Что стоит за словами Макрона о войне с Москвой - РИА Новости, 18.04.2024

"Заплатили сотни миллионов". Что стоит за словами Макрона о войне с Москвой

Агрессивная риторика, направленная против Москвы, не мешает Франции закупать российский СПГ. Причем больше всех в ЕС, в первом квартале — на 600 миллионов евро. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:00

2024-04-18T08:03

экономика

франция

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евросоюз

ямал спг

спг

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Агрессивная риторика, направленная против Москвы, не мешает Франции закупать российский СПГ. Причем больше всех в ЕС, в первом квартале — на 600 миллионов евро. Париж за это критикуют, призывают разорвать торговые связи. Как поступит Макрон — в материале РИА Новости.Двойные стандартыВ первые три месяца 2024-го Россия увеличила поставки СПГ во Францию на 75 процентов в годовом выражении, подсчитали в аналитическом центре CREA. Москва заработала более 600 миллионов евро, уточняют в Politico. Хотя сжиженный газ не под санкциями, закупки полутора миллионов тонн не остались незамеченными в Евросоюзе."Франция не может призывать к жесткости с Россией и при этом платить Москве такие деньги", — приводит издание слова неназванного дипломата одной из стран ЕС.Как известно, Макрон считает возможной отправку французских войск на Украину. Он по-прежнему добивается поражения России. По его мнению, это необходимо для стабильности и безопасности в Европе.Что касается закупок СПГ, то в Париже их объясняют потребностями домохозяйств, а также невозможностью выйти из долгосрочного соглашения с Россией. Союзники сочли эти аргументы неудовлетворительными. Так, министр энергетики Испании Тереза Рибера указала: единственный приемлемый вариант — запретить импорт. Литва тоже за полный отказ от российского СПГ. Однако в Париже с этим не спешат.Договор дороже денегМинистр экономики Франции Брюно Ле Мэр на слушаниях в сенате отметил: сокращать поставки нужно постепенно, "чтобы избежать слишком сильного воздействия на рынок, особенно наших европейских партнеров, которые гораздо больше зависят от российского газа, чем мы". Сохранение импорта позволило сдержать цены, добавил он.Эксперты подтверждают: 70 процентов французского энергобаланса обеспечивают АЭС и часть ввезенного СПГ действительно уходит за границу — прежде всего в Италию и Германию. Однако альтруизм тут ни при чем. Париж неплохо зарабатывает на перепродаже, хранении и транзите. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков уточняет: из французских портов топливо отправляют не только в европейские государства, но и в другие страны, включая Индию и Китай.Норвегия и Бельгия действуют так же. "В частности, в ФРГ российский СПГ попадает после регазификации (превращения из жидкого состояния в газообразное), преимущественно через Бельгию. Так что когда говорят, что Брюссель или Амстердам закупают много, то это в основном не для внутреннего потребления — газ просто качают по трубе в Германию. Это стандартная практика", — подчеркивает эксперт.Откуда ноги растутСпециалисты напоминают, что французская нефтегазовая компания Total Energies — крупный акционер в проекте "Ямал СПГ" с долей 20 процентов. Контрольный пакет контролирует "Новатэк", а чуть меньше 20 процентов акций самого "Новатэка" — тоже у Total Energies. Неудивительно, что французы не торопятся от этого отказываться и стараются использовать в собственных интересах, указывает Юшков.Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объясняет рост поставок введением в эксплуатацию нового терминала по приему СПГ в районе Гавра. "Часть газа с Ямала направили туда, поэтому импортировали больше", — говорит он.Total Energies противится любым попыткам ограничить закупки. Генеральный директор Патрик Пуянне назвал эмбарго на российский СПГ неоправданным — по крайней мере, до появления в мире других проектов по производству сжиженного газа.Politico пишет, ссылаясь на одного из голландских чиновников, что нидерландское подразделение компании третий год игнорирует просьбы правительства добровольно снизить импорт.Главное — не торопитьсяПариж собирается отказаться от российского газа к 2027-му — в рамках перехода на зеленую энергетику. "Сейчас отрасль активно развивают, поддерживают субсидиями, налоговыми вычетами и льготами, но потребность в традиционных источниках энергии сохраняется", — объясняет генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора (НААНС-Медиа) Тамара Сафонова.Во всяком случае, французы пересмотрели отношение к атомной энергетике. Если раньше планировалось поэтапное закрытие АЭС, то теперь речи об этом не идет.Опыт Германии показал: резкий скачок совершить не получится, необходима опора на стабильные и управляемые ресурсы. Глава немецкой энергокомпании RWE считает, что решение бывшего канцлера Ангелы Меркель закрыть АЭС, заменив их российским газом, сделало цены на энергию структурно выше — и промышленность Германии вряд ли восстановится до прежнего уровня.Пока в ФРГ не приступили к демонтажу АЭС, их можно перезапустить, но для этого нужна политическая воля. "А ее нет. Даже на уровне ЕС атом признан способствующим энергетическому переходу, но зеленое давление на власти слишком сильное", — говорит Юшков.Перед Францией же стоит задача поддержания действующих АЭС. Построенные в 1970-80-е, они все чаще требуют профилактических ремонтов и остановок. Восполнять недостающую, а также выбывающую из-за вынужденных перерывов в работе АЭС энергию за счет возобновляемых источников пока не получается, а значит, без газа не обойтись.

https://ria.ru/20231126/gaz-1911717566.html

https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

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экономика, франция, россия, германия, евросоюз, ямал спг, спг