https://ria.ru/20240418/spetsoperatsiya-1940873262.html

Спецоперация, 18 апреля: уничтожен пункт оперативного командования ВСУ

Спецоперация, 18 апреля: уничтожен пункт оперативного командования ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024

Спецоперация, 18 апреля: уничтожен пункт оперативного командования ВСУ

О ситуации в Харьковской области, возможной новой помощи Украине от США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:31

2024-04-18T18:31

2024-04-18T22:08

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. О ситуации в Харьковской области, возможной новой помощи Украине от США и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Ход специальной военной операцииРоссийские авиация и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили пункт оперативного командования украинских войск "Север", а также две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в четверг Минобороны."Уничтожены: <...> склад боеприпасов оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк", склады вооружения и топлива 101-й бригады теробороны", — говорится в сводке.За прошедшие сутки российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на всех направлениях ведения спецоперации, а также отразили 11 контратак противника на Купянском, Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях. Отмечается, что ВСУ потеряли:Кроме того, уничтожены гаубица М777 производства США и самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, три полевых склада боеприпасов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: Российские средства ПВО сбили 251 украинский беспилотник, две тактические ракеты "Точка-У", а также 33 реактивных снаряда Vampire. Снаряды, беспилотники и воздушные шарыПредставительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в четверг украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Ольгинке 31 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Кроме того, ВСУ сбросили несколько взрывоопасных предметов с беспилотника на Горловку. Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в результате прямого попадания двух снарядов ВСУ повреждено одно из городских учреждений здравоохранения, а также здание учебного заведения и гражданский автомобиль. В городе пострадали восемь человек. В Донецке, по словам мэра Алексея Кулемзина, ранен мирный житель. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел данные по обстрелам региона за прошедшие сутки. В общей сложности девять муниципалитетов атаковали более 40 раз. По его информации, по восьми районам области было выпущено не менее 22 снарядов. Глава региона не уточнил количество обстрелов, произошедших в городе Белгороде в ночь на четверг. Также Гладков сообщил, что ПВО сбила в общей сложности 35 воздушных целей за две атаки со стороны Украины. По его словам, область подверглась атакам с применением 20 беспилотников. Минобороны сообщило, что в ночь на 18 апреля дежурные средства российской ПВО уничтожили:Принудительная эвакуацияГлава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости, что Киев проводит принудительную эвакуацию ряда районов региона, освобождая их для ВСУ и наемников. По его словам, украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру оставленных территорий области, чтобы помешать оказывать там поддержку людям и дезорганизовать деятельность ВГА. Из-за этого, по словам Ганчева, жителям подконтрольной России части региона приходится жить без света и газа.Он также рассказал, что сотрудники СБУ угрожают сотрудникам Купянской военно-гражданской администрации, подконтрольной России, или пытаются вербовать их, в частности, призывая через родственников вернуться в Харьков. Новый пакет все реальнееПалата представителей подготовила законопроект, предполагающий выделение из бюджета США 60,84 миллиарда долларов на помощь Украине. Из этих средств 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Киеву военного имущества. Еще 13,8 миллиарда — на закупку вооружений для ВСУ, 11,3 — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден поддержал предложенный спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакет помощи, а также призвал конгресс скорее его принять.Как рассказал РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, на эти деньги США могут поставить боеприпасы как для артиллерии, так и для РСЗО, в том числе системы ATACMS, а также ракеты "воздух — воздух" и "воздух — земля" для истребителей F-16. Основная опасность, по его словам, заключается не в конкретных вооружениях, а в том, что, если законопроект будет принят, откроются возможности по более оперативной поставке Украине различных вооружений, а также корректировки номенклатуры поставок под конкретную ситуацию на поле боя. Тем временем в Германии задержали двух человек по подозрению в работе на спецслужбы России. Генпрокуратура ФРГ утверждает, что двое подозреваемых — Дитер С. и Александр Й., задержанные в Байройте в среду, согласились вести диверсионную деятельность на территории страны и были готовы произвести взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах, с целью задержать оказываемую Украине военную помощь. Глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence, которая занимается производством систем противовоздушной обороны IRIS-T, Гельмут Раух заявил, что три такие системы уже находятся на Украине, а в текущем году будут поставлены еще несколько. Следующая поставка, по его словам, ожидается через несколько недель. ПризналиКак свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в четверг звучала в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Запорожской. Различные украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Харькове. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, они обсудили совместные глобальные усилия, направленные на скорейшее получение Киевом "большого количества" систем ПВО Patriot и ракет для них. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* в интервью газете The Washington Post пригрозил новыми вылазками "Русского добровольческого корпуса"** (РДК**) при поддержке его ведомства и новыми атаками дронов по территории России. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что таким образом глава ГУР фактически официально назвал РДК* украинским проектом, созданным под кураторством западных спецслужб. В том же интервью Буданов* заявил, что не верит, что бывший президент США и возможный кандидат на выборах в этом году Дональд Трамп смог бы разрешить конфликт на Украине за один день.* Внесен в список террористов и экстремистов.** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240418/ukraina-1940823204.html

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Украинский военнопленный о том, почему решил сдаться Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что принял решение сдаться после того, как прочитал записку, скинутую российским беспилотником. Как следует из видео Минобороны РФ, к позициям ВС РФ он также вышел, двигаясь вслед за дроном. 2024-04-18T18:31 true PT1M27S

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Наталья Макарова

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