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Путин может провести совет по межнациональным отношениям 24 апреля - РИА Новости, 18.04.2024
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21:12 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/sovet-1940911586.html
Путин может провести совет по межнациональным отношениям 24 апреля
Путин может провести совет по межнациональным отношениям 24 апреля - РИА Новости, 18.04.2024
Путин может провести совет по межнациональным отношениям 24 апреля
Совет по межнациональным отношениям, который намечен на 24 апреля, вероятно проведет президент РФ Владимир Путин, сообщил заявил руководитель комитета Госдумы... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T21:12
2024-04-18T21:12
россия
уфа
геннадий семигин
владимир путин
госдума рф
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Совет по межнациональным отношениям, который намечен на 24 апреля, вероятно проведет президент РФ Владимир Путин, сообщил заявил руководитель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин. "Президент, наверное, в среду (24 апреля - ред.), он будет проводить совет по межнациональным отношениям, членом президиума которого я являюсь", - сказал Семигин на пресс-конференции в Уфе. Он добавил, что уровень важности межнациональных отношений растет. "Несмотря на то, что спецоперация подтвердила этот высокий уровень, потому что Запад ожидал, что по поводу спецоперации будут некоторые проблемы в межнациональных отношениях, как на фронте, так и в тылу, и тратил миллионы долларов в год на удар межнациональных отношений. Ничего не получилось. Понятно, что удар будет продолжаться...", - сказал Семигин.
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россия, уфа, геннадий семигин, владимир путин, госдума рф
Россия, Уфа, Геннадий Семигин, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин может провести совет по межнациональным отношениям 24 апреля

Депутат Семигин: Путин может провести совет по межнациональным отношениям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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УФА, 18 апр - РИА Новости. Совет по межнациональным отношениям, который намечен на 24 апреля, вероятно проведет президент РФ Владимир Путин, сообщил заявил руководитель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин.
«
"Президент, наверное, в среду (24 апреля - ред.), он будет проводить совет по межнациональным отношениям, членом президиума которого я являюсь", - сказал Семигин на пресс-конференции в Уфе.
Он добавил, что уровень важности межнациональных отношений растет. "Несмотря на то, что спецоперация подтвердила этот высокий уровень, потому что Запад ожидал, что по поводу спецоперации будут некоторые проблемы в межнациональных отношениях, как на фронте, так и в тылу, и тратил миллионы долларов в год на удар межнациональных отношений. Ничего не получилось. Понятно, что удар будет продолжаться...", - сказал Семигин.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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1 апреля, 12:21
 
РоссияУфаГеннадий СемигинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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