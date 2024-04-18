Рейтинг@Mail.ru
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 18.04.2024 (обновлено: 17:52 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sobaki-1940854672.html
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь - РИА Новости, 18.04.2024
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь
Тридцать собак погибли в питомнике "Рива Паласио" под Екатеринбургом из-за того, что их накормили мясом больной лошади, заявил РИА Новости владелец животных... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:03
2024-04-18T17:52
происшествия
гусев
белоярский городской округ
свердловская область
валерий горелых
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940797275_0:233:400:458_1920x0_80_0_0_91e447b3292b7a1a464883ac42c37142.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Тридцать собак погибли в питомнике "Рива Паласио" под Екатеринбургом из-за того, что их накормили мясом больной лошади, заявил РИА Новости владелец животных Сергей Тарасенко."В конце января мне предложили лошадь на корм животным, так как ее лечили, но ничего не помогало. Мне привезли эту лошадь, после чего я ее разделал и накормил (собак. — Прим. ред.). До этого кормил рыбными брюшками. Вечером все было отлично, а наутро у меня умерло пятнадцать собак. Я был в шоке, не понимал, в чем причина. На следующий день еще (умерли. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что причина гибели питомцев ему неизвестна, а вывезти тела вовремя не получилось из-за плохой дороги.По словам Тарасенко, всех погибших животных убрали за дом и накрыли. Затем ему позвонил ветеринар и прислал видео, на котором тела разбросаны по территории, а строение разобрано.Как сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в питомнике за деревней Гусева Белоярского городского округа нашли большое количество тел собак. Для установления причин смерти пройдет экспертиза. Представитель полиции не исключил, что будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По данным местных СМИ, среди погибших псов есть и породистые: маламуты, хаски, утверждалось, что они умерли от истощения.
https://ria.ru/20240222/zhivotnye-1928754488.html
https://ria.ru/20240415/sobaki-1940172627.html
гусев
белоярский городской округ
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940797275_0:165:400:465_1920x0_80_0_0_eba354f0a4443749738024a65b1a0641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гусев, белоярский городской округ, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Гусев, Белоярский городской округ, Свердловская область, Валерий Горелых
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь

В питомнике под Екатеринбургом тридцать собак погибли, съев больную лошадь

© Huskyеkb/TelegramМертвые собаки, обнаруженные в питомнике под Екатеринбургом
Мертвые собаки, обнаруженные в питомнике под Екатеринбургом
© Huskyеkb/Telegram
Мертвые собаки, обнаруженные в питомнике под Екатеринбургом
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Тридцать собак погибли в питомнике "Рива Паласио" под Екатеринбургом из-за того, что их накормили мясом больной лошади, заявил РИА Новости владелец животных Сергей Тарасенко.
"В конце января мне предложили лошадь на корм животным, так как ее лечили, но ничего не помогало. Мне привезли эту лошадь, после чего я ее разделал и накормил (собак. — Прим. ред.). До этого кормил рыбными брюшками. Вечером все было отлично, а наутро у меня умерло пятнадцать собак. Я был в шоке, не понимал, в чем причина. На следующий день еще (умерли. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
"Жестокий подход". Жители Анапы призывают решить важную проблему
22 февраля, 08:00
Он подчеркнул, что причина гибели питомцев ему неизвестна, а вывезти тела вовремя не получилось из-за плохой дороги.
По словам Тарасенко, всех погибших животных убрали за дом и накрыли. Затем ему позвонил ветеринар и прислал видео, на котором тела разбросаны по территории, а строение разобрано.
Как сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в питомнике за деревней Гусева Белоярского городского округа нашли большое количество тел собак. Для установления причин смерти пройдет экспертиза. Представитель полиции не исключил, что будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По данным местных СМИ, среди погибших псов есть и породистые: маламуты, хаски, утверждалось, что они умерли от истощения.
Беспризорные собаки - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак
15 апреля, 15:19
 
ПроисшествияГусевБелоярский городской округСвердловская областьВалерий Горелых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала