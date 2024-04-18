https://ria.ru/20240418/sobaki-1940854672.html
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь - РИА Новости, 18.04.2024
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь
Тридцать собак погибли в питомнике "Рива Паласио" под Екатеринбургом из-за того, что их накормили мясом больной лошади, заявил РИА Новости владелец животных... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T17:03
2024-04-18T17:03
2024-04-18T17:52
происшествия
гусев
белоярский городской округ
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Тридцать собак погибли в питомнике "Рива Паласио" под Екатеринбургом из-за того, что их накормили мясом больной лошади, заявил РИА Новости владелец животных Сергей Тарасенко."В конце января мне предложили лошадь на корм животным, так как ее лечили, но ничего не помогало. Мне привезли эту лошадь, после чего я ее разделал и накормил (собак. — Прим. ред.). До этого кормил рыбными брюшками. Вечером все было отлично, а наутро у меня умерло пятнадцать собак. Я был в шоке, не понимал, в чем причина. На следующий день еще (умерли. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что причина гибели питомцев ему неизвестна, а вывезти тела вовремя не получилось из-за плохой дороги.По словам Тарасенко, всех погибших животных убрали за дом и накрыли. Затем ему позвонил ветеринар и прислал видео, на котором тела разбросаны по территории, а строение разобрано.Как сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в питомнике за деревней Гусева Белоярского городского округа нашли большое количество тел собак. Для установления причин смерти пройдет экспертиза. Представитель полиции не исключил, что будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По данным местных СМИ, среди погибших псов есть и породистые: маламуты, хаски, утверждалось, что они умерли от истощения.
https://ria.ru/20240222/zhivotnye-1928754488.html
https://ria.ru/20240415/sobaki-1940172627.html
гусев
белоярский городской округ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гусев, белоярский городской округ, свердловская область, валерий горелых
Происшествия, Гусев, Белоярский городской округ, Свердловская область, Валерий Горелых
Хозяин питомника, где погибли собаки, заявил, что они съели больную лошадь
В питомнике под Екатеринбургом тридцать собак погибли, съев больную лошадь
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Тридцать собак погибли в питомнике "Рива Паласио" под Екатеринбургом из-за того, что их накормили мясом больной лошади, заявил РИА Новости владелец животных Сергей Тарасенко.
"В конце января мне предложили лошадь на корм животным, так как ее лечили, но ничего не помогало. Мне привезли эту лошадь, после чего я ее разделал и накормил (собак. — Прим. ред.). До этого кормил рыбными брюшками. Вечером все было отлично, а наутро у меня умерло пятнадцать собак. Я был в шоке, не понимал, в чем причина. На следующий день еще (умерли. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что причина гибели питомцев ему неизвестна, а вывезти тела вовремя не получилось из-за плохой дороги.
По словам Тарасенко, всех погибших животных убрали за дом и накрыли. Затем ему позвонил ветеринар и прислал видео, на котором тела разбросаны по территории, а строение разобрано.
Как сообщал РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых
, в питомнике за деревней Гусева Белоярского городского округа
нашли большое количество тел собак. Для установления причин смерти пройдет экспертиза. Представитель полиции не исключил, что будет возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. По данным местных СМИ, среди погибших псов есть и породистые: маламуты, хаски, утверждалось, что они умерли от истощения.