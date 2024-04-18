https://ria.ru/20240418/sobaki-1940795798.html

В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак

В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак - РИА Новости, 18.04.2024

В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак

Десятки мертвых собак обнаружены в питомнике под Екатеринбургом, начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T13:58

2024-04-18T13:58

2024-04-18T14:10

происшествия

екатеринбург

березовский

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Десятки мертвых собак обнаружены в питомнике под Екатеринбургом, начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "На место обнаружения тел животных выезжали сотрудники полиции территориального ОВД. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести представителям службы участковых уполномоченных. Личность владельца питомника сыщики уже установили. Он, по предварительным данным, проживает в пригороде Березовского. Тела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти", – сказал Горелых. Он отметил, что после получения заключения правоохранители планируют возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ранее местные СМИ писали, что в поле за деревней Гусева Белоярского городского округа Свердловской области были найдены тела 31 собаки, среди них и породистые маламуты, хаски, влчаки. Утверждалось, что животные принадлежали одному из известных в округе белоярских питомников и умерли от истощения.

https://ria.ru/20240401/sobaka-1937174662.html

https://ria.ru/20240222/zhivotnye-1928754488.html

екатеринбург

березовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, березовский, валерий горелых