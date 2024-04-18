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В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак - РИА Новости, 18.04.2024
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13:58 18.04.2024 (обновлено: 14:10 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sobaki-1940795798.html
В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак
В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак - РИА Новости, 18.04.2024
В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак
Десятки мертвых собак обнаружены в питомнике под Екатеринбургом, начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T13:58
2024-04-18T14:10
происшествия
екатеринбург
березовский
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Десятки мертвых собак обнаружены в питомнике под Екатеринбургом, начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "На место обнаружения тел животных выезжали сотрудники полиции территориального ОВД. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести представителям службы участковых уполномоченных. Личность владельца питомника сыщики уже установили. Он, по предварительным данным, проживает в пригороде Березовского. Тела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти", – сказал Горелых. Он отметил, что после получения заключения правоохранители планируют возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ранее местные СМИ писали, что в поле за деревней Гусева Белоярского городского округа Свердловской области были найдены тела 31 собаки, среди них и породистые маламуты, хаски, влчаки. Утверждалось, что животные принадлежали одному из известных в округе белоярских питомников и умерли от истощения.
https://ria.ru/20240401/sobaka-1937174662.html
https://ria.ru/20240222/zhivotnye-1928754488.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, березовский, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Березовский, Валерий Горелых
В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак

В питомнике под Екатеринбургом нашли десятки мертвых собак, идет проверка

© Huskyеkb/TelegramМертвые собаки, обнаруженные в питомнике под Екатеринбургом
Мертвые собаки, обнаруженные в питомнике под Екатеринбургом
© Huskyеkb/Telegram
Мертвые собаки, обнаруженные в питомнике под Екатеринбургом
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Десятки мертвых собак обнаружены в питомнике под Екатеринбургом, начата проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"На место обнаружения тел животных выезжали сотрудники полиции территориального ОВД. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести представителям службы участковых уполномоченных. Личность владельца питомника сыщики уже установили. Он, по предварительным данным, проживает в пригороде Березовского. Тела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти", – сказал Горелых.
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Он отметил, что после получения заключения правоохранители планируют возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными.
Ранее местные СМИ писали, что в поле за деревней Гусева Белоярского городского округа Свердловской области были найдены тела 31 собаки, среди них и породистые маламуты, хаски, влчаки. Утверждалось, что животные принадлежали одному из известных в округе белоярских питомников и умерли от истощения.
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ПроисшествияЕкатеринбургБерезовскийВалерий Горелых
 
 
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