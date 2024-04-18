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В Уфе наградили директора гимназии за спасение школьницы от педофила - РИА Новости, 18.04.2024
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Хорошие новости
 
12:50 18.04.2024 (обновлено: 14:24 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sk-1940772462.html
В Уфе наградили директора гимназии за спасение школьницы от педофила
В Уфе наградили директора гимназии за спасение школьницы от педофила - РИА Новости, 18.04.2024
В Уфе наградили директора гимназии за спасение школьницы от педофила
Благодарность от имени руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Башкирии вручили директору уфимской гимназии, которая спасла школьницу... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:50
2024-04-18T14:24
происшествия
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республика башкортостан
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УФА, 18 апр — РИА Новости. Благодарность от имени руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Башкирии вручили директору уфимской гимназии, которая спасла школьницу от педофила. Ранее в полиции республики сообщили о задержании уфимца, который напал на 11-летнюю школьницу в подъезде дома. &quot;Директор гимназии Светлана Михеева, возвращаясь домой, заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина, вскоре она услышала крики ребенка. Поспешив на помощь, она спугнула злоумышленника, который напал на малолетнюю. Мужчина скрылся, однако женщина следовала за ним до тех пор, пока не сняла на камеру его лицо, после чего обратилась в правоохранительные органы. Вскоре напавший на ребенка был задержан&quot;, — рассказали в следственном управлении.По данным ведомства, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности, на время расследования он заключен под стражу. "От имени руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Владимировича Архангельского вручена благодарность директору МАОУ "Гимназия № 86" города Уфы Светлане Анатольевне Михеевой за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации, активное содействие в решении возложенных на органы Следственного комитета Российской Федерации задач", — говорится в сообщении.
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происшествия, россия, республика башкортостан, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Следственный комитет России (СК РФ), Хорошие новости
В Уфе наградили директора гимназии за спасение школьницы от педофила

СК вручил благодарность директору гимназии, спасшей школьницу от педофила

© Фото : СУ СК России по Республике БашкортостанВручение благодарности директору МАОУ "Гимназия № 86" города Уфы Светлане Михеевой от имени руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Башкирии
Вручение благодарности директору МАОУ Гимназия № 86 города Уфы Светлане Михеевой от имени руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Башкирии - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Башкортостан
Вручение благодарности директору МАОУ "Гимназия № 86" города Уфы Светлане Михеевой от имени руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Башкирии
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УФА, 18 апр — РИА Новости. Благодарность от имени руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Башкирии вручили директору уфимской гимназии, которая спасла школьницу от педофила.
Ранее в полиции республики сообщили о задержании уфимца, который напал на 11-летнюю школьницу в подъезде дома.
«

"Директор гимназии Светлана Михеева, возвращаясь домой, заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина, вскоре она услышала крики ребенка. Поспешив на помощь, она спугнула злоумышленника, который напал на малолетнюю. Мужчина скрылся, однако женщина следовала за ним до тех пор, пока не сняла на камеру его лицо, после чего обратилась в правоохранительные органы. Вскоре напавший на ребенка был задержан", — рассказали в следственном управлении.

По данным ведомства, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности, на время расследования он заключен под стражу.
"От имени руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Владимировича Архангельского вручена благодарность директору МАОУ "Гимназия № 86" города Уфы Светлане Анатольевне Михеевой за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации, активное содействие в решении возложенных на органы Следственного комитета Российской Федерации задач", — говорится в сообщении.
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Хорошие новостиПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанУфаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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