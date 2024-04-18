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В Уфе наградили директора гимназии за спасение школьницы от педофила

В Уфе наградили директора гимназии за спасение школьницы от педофила - РИА Новости, 18.04.2024

В Уфе наградили директора гимназии за спасение школьницы от педофила

Благодарность от имени руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Башкирии вручили директору уфимской гимназии, которая спасла школьницу... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:50

2024-04-18T12:50

2024-04-18T14:24

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УФА, 18 апр — РИА Новости. Благодарность от имени руководителя следственного управления СК Российской Федерации по Башкирии вручили директору уфимской гимназии, которая спасла школьницу от педофила. Ранее в полиции республики сообщили о задержании уфимца, который напал на 11-летнюю школьницу в подъезде дома. "Директор гимназии Светлана Михеева, возвращаясь домой, заметила, как в подъезд перед ней зашла девочка, а за ней забежал мужчина, вскоре она услышала крики ребенка. Поспешив на помощь, она спугнула злоумышленника, который напал на малолетнюю. Мужчина скрылся, однако женщина следовала за ним до тех пор, пока не сняла на камеру его лицо, после чего обратилась в правоохранительные органы. Вскоре напавший на ребенка был задержан", — рассказали в следственном управлении.По данным ведомства, задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности, на время расследования он заключен под стражу. "От имени руководителя следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Владимировича Архангельского вручена благодарность директору МАОУ "Гимназия № 86" города Уфы Светлане Анатольевне Михеевой за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации, активное содействие в решении возложенных на органы Следственного комитета Российской Федерации задач", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240210/napadenie-1926621815.html

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происшествия, россия, республика башкортостан, уфа, следственный комитет россии (ск рф)