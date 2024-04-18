https://ria.ru/20240418/sk-1940771563.html

В Дагестане завершили расследование дела экс-министра труда

В Дагестане завершили расследование дела экс-министра труда - РИА Новости, 18.04.2024

В Дагестане завершили расследование дела экс-министра труда

Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего министра труда Дагестана Расула Ибрагимова и еще 10 участников преступной группы, которые... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:47

2024-04-18T12:47

2024-04-18T12:47

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МАХАЧКАЛА, 18 апр - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего министра труда Дагестана Расула Ибрагимова и еще 10 участников преступной группы, которые обвиняются в хищении более 80 миллионов рублей, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра труда и социального развития республики и 10 участников преступного сообщества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)… Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении. Установлено, что Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли должностные лица минтруда Дагестана. С 2017 по 2018 годы обвиняемые вносили в государственное задание завышенные данные о количестве социально обслуживаемых жителей, что позволило им похитить бюджетные средства на сумму более 82 миллионов рублей. "В ходе расследования привлечено к ответственности 35 лиц. Выделено в отдельное производство и направлено в суд 23 уголовных дела. Участниками сообщества добровольно возмещен ущерб в размере 32 миллионов рублей", - добавили в СК. Расул Ибрагимов был задержан в апреле 2021 года, тогда он занимал должность врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

https://ria.ru/20240416/energetiki-1940478671.html

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происшествия, жилье, россия, следственный комитет россии (ск рф)