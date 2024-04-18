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В Москве водитель машины убил мужчину, сделавшего ему замечание

В Москве водитель машины убил мужчину, сделавшего ему замечание - РИА Новости, 18.04.2024

В Москве водитель машины убил мужчину, сделавшего ему замечание

На юго-востоке Москвы приезжий зарезал молодого человека, сделавшего ему замечание, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК. РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T12:21

2024-04-18T12:21

2024-04-18T15:28

происшествия

москва

азербайджан

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следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На юго-востоке Москвы приезжий зарезал молодого человека, сделавшего ему замечание, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК ("Убийство")", — рассказали в ведомстве.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя. В ответ на замечание приезжий напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот.От полученных травм молодой человек умер в больнице. Преступник скрылся.Следователи и криминалисты изъяли и отсмотрели видеозаписи с городских камер.Позднее СК сообщил в Telegram-канале, что личность подозреваемого установили, в России он находится нелегально. Идет розыск.Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что временная регистрация у приезжего истекла в феврале.

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Нападение на жителя Москвы из-за парковки Гражданин Азербайджана зарезал жителя Москвы у подъезда после замечания о неправильной парковке. Конфликт между несколькими мужчинами произошел 17 апреля у дома на улице Краснодарской. 25-летний Кирилл Ковалев сделал замечание из-за машины, припаркованной рядом с подъездом и мешающей проходу. Вспыхнул конфликт, в ходе которого 21-летний гражданин Азербайджана ударил мужчину ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый пока не задержан. 2024-04-18T12:21 true PT0M17S

Нападение на жителя Москвы из-за парковки. Видео с места преступления Гражданин Азербайджана зарезал москвича из-за замечания насчет неправильной парковки, преступника ищут, сообщили в столичном управлении СК. Приезжему 21 год, его личность установлена, заведено уголовное дело об убийстве. Видео с места преступления РИА Новости предоставил источник. 2024-04-18T12:21 true PT0M26S

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