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В Москве водитель машины убил мужчину, сделавшего ему замечание
В Москве водитель машины убил мужчину, сделавшего ему замечание - РИА Новости, 18.04.2024
В Москве водитель машины убил мужчину, сделавшего ему замечание
На юго-востоке Москвы приезжий зарезал молодого человека, сделавшего ему замечание, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T12:21
2024-04-18T12:21
2024-04-18T15:28
происшествия
москва
азербайджан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. На юго-востоке Москвы приезжий зарезал молодого человека, сделавшего ему замечание, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК ("Убийство")", — рассказали в ведомстве.По данным следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана припарковался на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя. В ответ на замечание приезжий напал на москвича, избил его и ударил ножом в живот.От полученных травм молодой человек умер в больнице. Преступник скрылся.Следователи и криминалисты изъяли и отсмотрели видеозаписи с городских камер.Позднее СК сообщил в Telegram-канале, что личность подозреваемого установили, в России он находится нелегально. Идет розыск.Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что временная регистрация у приезжего истекла в феврале.
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Нападение на жителя Москвы из-за парковки
Гражданин Азербайджана зарезал жителя Москвы у подъезда после замечания о неправильной парковке. Конфликт между несколькими мужчинами произошел 17 апреля у дома на улице Краснодарской. 25-летний Кирилл Ковалев сделал замечание из-за машины, припаркованной рядом с подъездом и мешающей проходу. Вспыхнул конфликт, в ходе которого 21-летний гражданин Азербайджана ударил мужчину ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый пока не задержан.
2024-04-18T12:21
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Нападение на жителя Москвы из-за парковки. Видео с места преступления
Гражданин Азербайджана зарезал москвича из-за замечания насчет неправильной парковки, преступника ищут, сообщили в столичном управлении СК.
Приезжему 21 год, его личность установлена, заведено уголовное дело об убийстве. Видео с места преступления РИА Новости предоставил источник.
2024-04-18T12:21
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, азербайджан, россия, следственный комитет россии (ск рф), видео, убийство мужчины на юго-востоке москвы
Происшествия, Москва, Азербайджан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы
В Москве водитель машины убил мужчину, сделавшего ему замечание
СК: гражданин Азербайджана убил москвича из-за замечания о парковке