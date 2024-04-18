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Партнеры по НАТО могут поставить Киеву шесть систем Patriot, заявил Шольц - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 18.04.2024 (обновлено: 19:53 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/sistemy-1940884064.html
Партнеры по НАТО могут поставить Киеву шесть систем Patriot, заявил Шольц
Партнеры по НАТО могут поставить Киеву шесть систем Patriot, заявил Шольц - РИА Новости, 18.04.2024
Партнеры по НАТО могут поставить Киеву шесть систем Patriot, заявил Шольц
Страны НАТО могут поставить Украине 6 систем Patriot, вместе с поставляемой системой из Германии общее число составило бы 7, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:59
2024-04-18T19:53
в мире
киев
нато
украина
специальная военная операция на украине
германия
олаф шольц
евросоюз
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Страны НАТО могут поставить Украине 6 систем Patriot, вместе с поставляемой системой из Германии общее число составило бы 7, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной результатам двухдневного саммита ЕС.По словам Шольца, в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. "Мы слышали, что их должно стать семь. Одна - наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно", - сказал он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на телеканале Phoenix.Канцлер ФРГ добавил, что в ходе саммита выступил с соответствующей инициативой.В субботу Шольц сообщил, что Германия приняла решение поставить Украине еще одну систему Patriot. До этого Берлин передал Киеву две такие системы. Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны и Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240418/stoltenberg-1940854563.html
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в мире, киев, нато, украина, германия, олаф шольц, евросоюз, анналена бербок, россия, жозеп боррель
В мире, Киев, НАТО, Украина, Специальная военная операция на Украине, Германия, Олаф Шольц, Евросоюз, Анналена Бербок, Россия, Жозеп Боррель
Партнеры по НАТО могут поставить Киеву шесть систем Patriot, заявил Шольц

Шольц: партнеры по НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 апр - РИА Новости. Страны НАТО могут поставить Украине 6 систем Patriot, вместе с поставляемой системой из Германии общее число составило бы 7, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции, посвященной результатам двухдневного саммита ЕС.
По словам Шольца, в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. "Мы слышали, что их должно стать семь. Одна - наша, надеемся, что найдутся шесть дополнительно", - сказал он в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на телеканале Phoenix.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции на встрече глав МИД Большой семерки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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Канцлер ФРГ добавил, что в ходе саммита выступил с соответствующей инициативой.
В субботу Шольц сообщил, что Германия приняла решение поставить Украине еще одну систему Patriot. До этого Берлин передал Киеву две такие системы. Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы систем ПВО у Германии исчерпаны и Берлин вместе со своими партнерами ищет возможности найти эти системы для Украины у третьих стран.
На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевНАТОУкраинаГерманияОлаф ШольцЕвросоюзАнналена БербокРоссияЖозеп Боррель
 
 
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