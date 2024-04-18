https://ria.ru/20240418/shtraf-1940756735.html

Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке*

Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке* - РИА Новости, 18.04.2024

Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке*

Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный в августе 2023 года певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за публикации в телеграм-канале без РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:55

2024-04-18T11:55

2024-04-18T11:55

происшествия

москва

монеточка

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный в августе 2023 года певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за публикации в телеграм-канале без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция оставила в силе решение Басманного суда Москвы о назначении административного штрафа", - сказали в суде. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) за публикацию сообщений в интернете без соответствующей плашки. Также штраф в 30 тысяч рублей по аналогичному протоколу Монеточка* получила в середине июня.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20230125/monetochka-1847419695.html

https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, монеточка, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)