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Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке* - РИА Новости, 18.04.2024
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11:55 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/shtraf-1940756735.html
Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке*
Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке* - РИА Новости, 18.04.2024
Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке*
Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный в августе 2023 года певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за публикации в телеграм-канале без РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:55
2024-04-18T11:55
происшествия
москва
монеточка
московский городской суд
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный в августе 2023 года певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за публикации в телеграм-канале без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в суде. "Апелляционная инстанция оставила в силе решение Басманного суда Москвы о назначении административного штрафа", - сказали в суде. Протокол был составлен Роскомнадзором по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) за публикацию сообщений в интернете без соответствующей плашки. Также штраф в 30 тысяч рублей по аналогичному протоколу Монеточка* получила в середине июня.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20230125/monetochka-1847419695.html
https://ria.ru/20231009/inoagent-1901419352.html
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Дарья Буймова
Дарья Буймова
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происшествия, москва, монеточка, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Монеточка, Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Мосгорсуд признал законным штраф певице Монеточке*

Мосгорсуд признал законным иноагентский штраф певице Монеточке в 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Монеточка*
Певица Монеточка* - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Певица Монеточка*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в 30 тысяч рублей, назначенный в августе 2023 года певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой)* за публикации в телеграм-канале без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная инстанция оставила в силе решение Басманного суда Москвы о назначении административного штрафа", - сказали в суде.
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Монеточка* отменила выступления в России
25 января 2023, 19:07
Протокол был составлен Роскомнадзором по части 4 статьи 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента) за публикацию сообщений в интернете без соответствующей плашки.
Также штраф в 30 тысяч рублей по аналогичному протоколу Монеточка* получила в середине июня.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Татьяну Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
9 октября 2023, 09:43
 
ПроисшествияМоскваМонеточкаМосковский городской судФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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