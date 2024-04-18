https://ria.ru/20240418/shkola-1940869435.html

В московской школе опровергли сообщения о массовом отравлении детей

В московской школе опровергли сообщения о массовом отравлении детей - РИА Новости, 18.04.2024

В московской школе опровергли сообщения о массовом отравлении детей

Информация о массовом отравлении детей в школе №2107 в Москве не соответствует действительности, в настоящее время по причине болезни в заведении отсутствует... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T18:00

2024-04-18T18:00

2024-04-18T18:19

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593212350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_536e24f5c70f9582af7e18069cf96c08.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Информация о массовом отравлении детей в школе №2107 в Москве не соответствует действительности, в настоящее время по причине болезни в заведении отсутствует менее 10% обучающихся, сообщила РИА Новости директор школы Елена Наумова. Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что родители учеников первого класса школы №2107 в Мещанском районе Москвы пожаловались на плохое самочувствие детей, отмечали одни и те же симптомы - тошноту, рвоту, высокую температуру. "Информация о массовом отравлении учеников нашей школы не соответствует действительности. В начале недели несколько учеников начальных классов почувствовали недомогание. По предварительным данным, у ребят наблюдались симптомы вирусной инфекции. Мы находимся на связи с семьями. Сейчас ребята чувствуют себя нормально, госпитализация им не понадобилась. По решению родителей дети пока остаются дома", - сказала Наумова. По ее словам, администрация школы уже провела тщательную дезинфекцию в помещениях общего пользования и генеральную уборку. "В настоящее время по причине болезни в корпусе отсутствует менее 10 процентов обучающихся", - добавила Наумова.

https://ria.ru/20240215/shkolniki-1927693892.html

https://ria.ru/20231206/gospitalizatsiya-1914110435.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва