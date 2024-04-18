https://ria.ru/20240418/shkola-1940869435.html
В московской школе опровергли сообщения о массовом отравлении детей
В московской школе опровергли сообщения о массовом отравлении детей - РИА Новости, 18.04.2024
В московской школе опровергли сообщения о массовом отравлении детей
Информация о массовом отравлении детей в школе №2107 в Москве не соответствует действительности, в настоящее время по причине болезни в заведении отсутствует... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T18:00
2024-04-18T18:00
2024-04-18T18:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Информация о массовом отравлении детей в школе №2107 в Москве не соответствует действительности, в настоящее время по причине болезни в заведении отсутствует менее 10% обучающихся, сообщила РИА Новости директор школы Елена Наумова. Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что родители учеников первого класса школы №2107 в Мещанском районе Москвы пожаловались на плохое самочувствие детей, отмечали одни и те же симптомы - тошноту, рвоту, высокую температуру. "Информация о массовом отравлении учеников нашей школы не соответствует действительности. В начале недели несколько учеников начальных классов почувствовали недомогание. По предварительным данным, у ребят наблюдались симптомы вирусной инфекции. Мы находимся на связи с семьями. Сейчас ребята чувствуют себя нормально, госпитализация им не понадобилась. По решению родителей дети пока остаются дома", - сказала Наумова. По ее словам, администрация школы уже провела тщательную дезинфекцию в помещениях общего пользования и генеральную уборку. "В настоящее время по причине болезни в корпусе отсутствует менее 10 процентов обучающихся", - добавила Наумова.
https://ria.ru/20240215/shkolniki-1927693892.html
https://ria.ru/20231206/gospitalizatsiya-1914110435.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва
В московской школе опровергли сообщения о массовом отравлении детей
Московская школа номер 2107 опровергла сообщения о массовом отравлении детей
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Информация о массовом отравлении детей в школе №2107 в Москве не соответствует действительности, в настоящее время по причине болезни в заведении отсутствует менее 10% обучающихся, сообщила РИА Новости директор школы Елена Наумова.
Ранее Telegram-канал "Осторожно, Москва" сообщил, что родители учеников первого класса школы №2107 в Мещанском районе Москвы пожаловались на плохое самочувствие детей, отмечали одни и те же симптомы - тошноту, рвоту, высокую температуру.
"Информация о массовом отравлении учеников нашей школы не соответствует действительности. В начале недели несколько учеников начальных классов почувствовали недомогание. По предварительным данным, у ребят наблюдались симптомы вирусной инфекции. Мы находимся на связи с семьями. Сейчас ребята чувствуют себя нормально, госпитализация им не понадобилась. По решению родителей дети пока остаются дома", - сказала Наумова. По ее словам, администрация школы уже провела тщательную дезинфекцию в помещениях общего пользования и генеральную уборку.
"В настоящее время по причине болезни в корпусе отсутствует менее 10 процентов обучающихся", - добавила Наумова.