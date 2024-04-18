Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже
Захарова: Запад занимается ядерным шантажом, требуя вернуть Киеву ЗАЭС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пятнадцатого апреля состоялся брифинг Совета безопасности ООН в связи с имевшими место в начале месяца украинскими атаками на ЗАЭС. Этот брифинг наглядно продемонстрировал, что возглавляемый США коллективный Запад продолжает создавать вокруг Украины так называемый ореол вседозволенности, закрывают глаза на любые преступления киевского режима в отношении ЗАЭС и, конечно, персонала. Однако в этот раз западные страны, похоже, совсем заигрались и буквально выдали себя и режим Зеленского", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
"Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит. Они не только публично признались в том, что Украина является источником угроз безопасности станции, но и фактически подтвердили свое соучастие в опасных нападениях на этот объект. Самое главное - они подтвердили, что занимаются шантажом, только с одним нюансом - этот шантаж ядерный", - подчеркнула Захарова.
Киев вышел из-под западного контроля
11 апреля, 08:00