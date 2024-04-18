https://ria.ru/20240418/shantazh-1940755065.html

Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже

Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже - РИА Новости, 18.04.2024

Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже

Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T11:48

2024-04-18T11:48

2024-04-18T12:13

специальная военная операция на украине

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мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Пятнадцатого апреля состоялся брифинг Совета безопасности ООН в связи с имевшими место в начале месяца украинскими атаками на ЗАЭС. Этот брифинг наглядно продемонстрировал, что возглавляемый США коллективный Запад продолжает создавать вокруг Украины так называемый ореол вседозволенности, закрывают глаза на любые преступления киевского режима в отношении ЗАЭС и, конечно, персонала. Однако в этот раз западные страны, похоже, совсем заигрались и буквально выдали себя и режим Зеленского", - сказала она в ходе брифинга в четверг. "Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит. Они не только публично признались в том, что Украина является источником угроз безопасности станции, но и фактически подтвердили свое соучастие в опасных нападениях на этот объект. Самое главное - они подтвердили, что занимаются шантажом, только с одним нюансом - этот шантаж ядерный", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)