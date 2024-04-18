Рейтинг@Mail.ru
Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже - РИА Новости, 18.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 18.04.2024 (обновлено: 12:13 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/shantazh-1940755065.html
Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже
Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже - РИА Новости, 18.04.2024
Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже
Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:48
2024-04-18T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская аэс
вооруженные силы украины
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Пятнадцатого апреля состоялся брифинг Совета безопасности ООН в связи с имевшими место в начале месяца украинскими атаками на ЗАЭС. Этот брифинг наглядно продемонстрировал, что возглавляемый США коллективный Запад продолжает создавать вокруг Украины так называемый ореол вседозволенности, закрывают глаза на любые преступления киевского режима в отношении ЗАЭС и, конечно, персонала. Однако в этот раз западные страны, похоже, совсем заигрались и буквально выдали себя и режим Зеленского", - сказала она в ходе брифинга в четверг. "Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит. Они не только публично признались в том, что Украина является источником угроз безопасности станции, но и фактически подтвердили свое соучастие в опасных нападениях на этот объект. Самое главное - они подтвердили, что занимаются шантажом, только с одним нюансом - этот шантаж ядерный", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, запорожская аэс, вооруженные силы украины, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова обвинила страны Запада в ядерном шантаже

Захарова: Запад занимается ядерным шантажом, требуя вернуть Киеву ЗАЭС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пятнадцатого апреля состоялся брифинг Совета безопасности ООН в связи с имевшими место в начале месяца украинскими атаками на ЗАЭС. Этот брифинг наглядно продемонстрировал, что возглавляемый США коллективный Запад продолжает создавать вокруг Украины так называемый ореол вседозволенности, закрывают глаза на любые преступления киевского режима в отношении ЗАЭС и, конечно, персонала. Однако в этот раз западные страны, похоже, совсем заигрались и буквально выдали себя и режим Зеленского", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
"Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит. Они не только публично признались в том, что Украина является источником угроз безопасности станции, но и фактически подтвердили свое соучастие в опасных нападениях на этот объект. Самое главное - они подтвердили, что занимаются шантажом, только с одним нюансом - этот шантаж ядерный", - подчеркнула Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ
Киев вышел из-под западного контроля
11 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала