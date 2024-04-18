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В Севастопольском ополчении заявили о готовности отразить атаки ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 18.04.2024
https://ria.ru/20240418/sevastopol-1940751175.html
В Севастопольском ополчении заявили о готовности отразить атаки ВСУ
В Севастопольском ополчении заявили о готовности отразить атаки ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
В Севастопольском ополчении заявили о готовности отразить атаки ВСУ
Севастопольское ополчение готово отразить атаки на Крым в случае нападения украинских боевиков, количество добровольцев растёт, рассказал РИА Новости советник... РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T11:35
2024-04-18T11:35
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
украина
россия
вооруженные силы украины
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Севастопольское ополчение готово отразить атаки на Крым в случае нападения украинских боевиков, количество добровольцев растёт, рассказал РИА Новости советник главы Крыма, командир Севастопольской роты народного ополчения республики Крым и города Севастополя Александр Синявский. "За республику Крым мы спокойны. Если [говорить] об ополчении, то, в принципе, мы не прекращали свою деятельность на протяжении всех десяти лет. Занимались военным патриотизмом, занимались также физической и тактической подготовкой, работой с молодёжью. А с начала СВО ряды ополчения вновь пополнили, в основном, те граждане, которые были десять лет назад, а также подросли новые граждане, они также вступают активно в ополчение, занимаются работой, сбором гуманитарной помощи, военной подготовкой. Так что у нас нет ни секунды сомнения, что мы защитим нашу землю", - сказал Синявский. Комментируя заявления со стороны Украины о возможной операции по захвату Крыма, собеседник отметил: "Это просто вбросы. Им платят деньги, а кроме того как гавкать, эти собаки ничего не могут". Он сообщил, что севастопольское ополчение взаимодействует "со всеми силовыми структурами", проходит тактическую и огневую подготовку совместно с подразделениями ВС РФ. "У нас занятия проходят на полигоне совместно с министерством обороны, тактическая медицина, тактическая медицина. У нас инструкторы есть и свои. Что касается работы с боевым оружием, естественно, это проходит на полигонах, под присмотром министерства обороны, а тактические занятия, медицина, другие элементы мы проводим самостоятельно", - пояснил Синявский. Он добавил, что добровольцы занимаются подготовкой в свободное от работы время.
https://ria.ru/20240227/krym-1929557112.html
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безопасность, севастополь, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Севастопольском ополчении заявили о готовности отразить атаки ВСУ

Советник главы Крыма Синявский: ополчение Севастополя готово отразить атаки ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Севастопольское ополчение готово отразить атаки на Крым в случае нападения украинских боевиков, количество добровольцев растёт, рассказал РИА Новости советник главы Крыма, командир Севастопольской роты народного ополчения республики Крым и города Севастополя Александр Синявский.
"За республику Крым мы спокойны. Если [говорить] об ополчении, то, в принципе, мы не прекращали свою деятельность на протяжении всех десяти лет. Занимались военным патриотизмом, занимались также физической и тактической подготовкой, работой с молодёжью. А с начала СВО ряды ополчения вновь пополнили, в основном, те граждане, которые были десять лет назад, а также подросли новые граждане, они также вступают активно в ополчение, занимаются работой, сбором гуманитарной помощи, военной подготовкой. Так что у нас нет ни секунды сомнения, что мы защитим нашу землю", - сказал Синявский.
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Комментируя заявления со стороны Украины о возможной операции по захвату Крыма, собеседник отметил: "Это просто вбросы. Им платят деньги, а кроме того как гавкать, эти собаки ничего не могут".
Он сообщил, что севастопольское ополчение взаимодействует "со всеми силовыми структурами", проходит тактическую и огневую подготовку совместно с подразделениями ВС РФ.
"У нас занятия проходят на полигоне совместно с министерством обороны, тактическая медицина, тактическая медицина. У нас инструкторы есть и свои. Что касается работы с боевым оружием, естественно, это проходит на полигонах, под присмотром министерства обороны, а тактические занятия, медицина, другие элементы мы проводим самостоятельно", - пояснил Синявский. Он добавил, что добровольцы занимаются подготовкой в свободное от работы время.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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