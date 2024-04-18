https://ria.ru/20240418/servis-1940706781.html

В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации

В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации - РИА Новости, 18.04.2024

В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации

В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации, которая позволяет ускорить рутинные рабочие операции в 10-20 раз и заменить нескольких... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T07:09

2024-04-18T07:09

2024-04-18T07:09

технологии

россия

альфа-банк

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В России запустили первую в стране облачную платформу роботизации, которая позволяет ускорить рутинные рабочие операции в 10-20 раз и заменить нескольких сотрудников одним "роботом", сообщили в пресс-службе облачного провайдера CloudMTS. "Провайдер CloudMTS первым в России запустил облачную платформу роботизации - RPA CloudMTS для выполнения рутинных процессов на рабочем месте. Сервис создан на базе отечественного решения Primo RPA и позволит заказчикам в 10-20 раз быстрее совершать повторяющиеся операции", - говорится в сообщении. Облачная платформа роботизации эмулирует действия сотрудника на рабочем месте, а роботы совместимы с любыми приложениями и системами. Отмечается, что один робот способен выполнить работу от 4 до 8 человек. По словам компании, сервис может использоваться для автоматизации процессов в финансовой и бухгалтерской сфере, к примеру при создании и обработке документов, справок и отчетов, сборе данных или расчете премий. Роботы также могут сопровождать процессы в HR-сфере: от поиска сотрудников до управления ими, совершать проверки по внешним системам, автоматизировать оформление больничных. Применяется платформа и в IT-сфере. Так, можно работать с учетными записями и виртуальными машинами, менять полномочия сотрудников и проводить аудиты. После ухода иностранных IT-разработчиков многие компании переносили программных "роботов" с зарубежных платформ на российские. О проектах по замене сообщали банк "Открытие", "Альфа-Банк" и другие. Однако эти "роботы" не размещались в облаке.

https://ria.ru/20231122/robokoshka-1910985028.html

https://ria.ru/20231219/roboty-1916622313.html

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технологии, россия, альфа-банк